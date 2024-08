Nie żyje Krzysztof Banaszyk, który był głosem Vernona Roche’a i skryby Otisa

Banaszyk użyczył także głosu Joelowi w polskiej wersji The Last of Us i The Last of Us 2. Wspomnianego aktora można było również usłyszeć w m.in. takich produkcjach jak Gothic II: Noc Kruka, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, inFamous, Marvel’s Spider-Man czy Marvel’s Spider-Man 2.

Krzysztof Banaszyk urodził się w 1970 roku w Poznaniu i był nie tylko aktorem głosowym, ale również teatralnym, filmowym oraz telewizyjnym. Na swoim koncie ma jednak wiele ról dubbingowych zarówno w grach wideo, jak i filmach oraz animacjach.