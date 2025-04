Marylin Manson zagra w Polsce. Muzyk zapowiedział trasę koncertową One Assassination Under God World Tour 2025

Na tę wiadomość czekało wielu fanów kontrowersyjnego artysty. Marylin Manson ogłosił jesienną trasę koncertową One Assassination Under God World Tour 2025 i zagra między innymi w Polsce.

Artysta ogłosił właśnie swoją jesienną trasę koncertową, która nosi nazwę One Assassination Under God World Tour 2025 i będzie promowała jego najnowszy album o niemal identycznej nazwie „One Assassination Under God – Chapter 1”.

W ciągu swojej kariery Manson był przedmiotem wielu kontrowersji, w tym oskarżeń o promowanie przemocy i deprawacji. W ostatnich latach znalazł się w centrum skandalu związanego z oskarżeniami o przemoc domową i wykorzystywanie seksualne. Jest to zatem dość barwna postać. Nie przeszkadza mu to jednak w utrzymywaniu sporej popularności i wyprzedawania biletów na swoje koncerty.

Marylin Manson zawita także do Polski, gdzie zagra 19 listopada w hali COS Torwar w Warszawie. Jeśli posiadacie konto w banku Citi Handlowy, to wczoraj rozpoczęła się przedsprzedaż biletów na to wydarzenie. Dla pozostałych zainteresowanych, przedsprzedaż wystartowała dzisiaj (3 kwietnia), natomiast 4 kwietnia rozpocznie się normalna sprzedać biletów na koncert. Zainteresowani?

To nie jedyny koncert gwiazd rocka w polskiej hali COS Torwar w Warszawie. Jakiś czas temu informowaliśmy, że w październiku swój koncert zagra japoński zespół One Ok Rock, który zyskał od pewnego czasu bardzo dużą popularność na świecie.



Łapcie jeden z utworów Marylina Mansona z płyty One Assassination Under God World – Chapter 1: