Will Smith wchodzi w „najbardziej twórczy okres” swojego życia. Właśnie ukazał się jego nowy album

Aktor i raper przez ostatnie dwie dekady nie był obecny na scenie muzycznej, ale teraz przygotowuje wielki powrót.

28 marca ukazał się nowy album Willa Smitha zatytułowany „Based on a True Story”. Jest to pierwsza płyta od czasu „Lost and Found” z 2005 roku. Smith zapowiada, że premiera tego albumu jest punktem zwrotnym w jego życiu zawodowym. Will Smith wraca na scenę muzyczną Will Smith pozwolił sobie na nieco szczerości na temat poczynionych przez siebie kroków. W wideo opublikowanym na Instagramie napisał:

Przez ostatnie lata głęboko zastanawiałem się, kim naprawdę jestem i czym chcę się zajmować. Proces tworzenia tego albumu pozwolił mi być bardziej szczerym wobec siebie niż kiedykolwiek wcześniej. To będzie najbardziej twórczy i artystyczny okres w całym moim życiu. Na albumie znalazły się utwory takie jak „First Love”, „Beautiful Scars”, „TANTRUM”, „Work of Art” i „You Can Make It”, a także kolaboracje z DJ-em Jazzy Jeffem, Teyaną Taylor i Jacem Rossem. Will przyznał, że powrócił do muzyki po kontrowersjach związanych z galą Oscarów w 2022 roku. Wtedy to wszedł na scenę i spoliczkował prowadzącego, Chrisa Rocka, tuż przed odebraniem statuetki dla najlepszego aktora za film „King Richard”. W rozmowie z Billboardem wyjaśnił: Poczułem w sobie głęboką studnię emocji – sztuki, bólu, rzeczy, których wcześniej nawet nie byłem świadomy. Po Oscarach ta duchowa podróż trwała, a wewnątrz mnie obudził się cały nowy świat. Marzenia, wizje, części mojej osobowości, o których nie miałem pojęcia jeszcze trzy lata temu.

GramTV przedstawia:

Podkreślił też, że jego nowa muzyka jest wyrazem tej transformacji: Pamiętam radość, jaką czułem w kościele, gdy byłem dzieckiem. Chcę sprawić, by świat stał się bardziej znośnym miejscem. Zawsze miałem bogatą wyobraźnię, ale teraz coś nowego we mnie domaga się eksploracji muzycznej. Jak się dowiedzieliśmy, nie będzie to jednorazowy wyskok. Will zdradził również, że „Based on a True Story” to dopiero pierwsza część trylogii albumów, którą porównał do „trzech sezonów muzycznego serialu telewizyjnego”. Poniżej możecie posłuchać jednego z utworów z nowej płyty Willa Smitha: