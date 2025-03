Avengers: Doomsday może powtórzyć wcześniejszy błąd z MCU . Byłaby to katastrofa dla filmu

Ekscytacja wokół Avengers: Doomsday osiągnęła szczyt po ujawnieniu pełnej obsady filmu. Jednak największe zainteresowanie budzi aktor, którego udział został potwierdzony jako pierwszy – Robert Downey Jr.. Były odtwórca roli Iron Mana wcieli się w Doktora Dooma, ale istnieje obawa, że Marvel Studios może popełnić błąd, który widzowie doskonale pamiętają z przeszłości.

Pojawiły się obawy o postać graną przez Roberta Downey’a Jr..

Jednym z największych potknięć Marvel Studios było to, co zrobili z Mandarynem w Iron Man 3. Przez pierwszą połowę filmu kreowano go na przerażającego terrorystę, co mogło doprowadzić do jednego z najlepszych antagonistów w MCU. Jednak Marvel zdecydował się na zwrot akcji, gdzie postać grana przez Bena Kingsleya okazała się aktorem Trevorem Slatterym, który jedynie udawał złoczyńcę.