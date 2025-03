George Clooney nie chce już grać w romantycznych filmach. "To nie moja praca"

George Clooney, którego niedawno oglądaliśmy w filmie Wolfs, w jednym z wywiadów odpowiedział na kilka pytań dziennikarzy. Pretekstem była premiera broadwayowskiej adaptacji filmu Good Night, and Good Luck – to tytuł filmu, w którym aktor wystąpił przed laty. W ten sposób 63-letni aktor ponownie wcieli się w postać legendarnego dziennikarza Edwarda R. Murrowa – rolę, do której, jak przyznał, nie był gotowy podczas tworzenia filmu w 2005 roku. Warto przypomnieć, że Clooney także go reżyserował. “Murrow miał w sobie powagę, której ja, mając 42 lata, nie potrafiłem — nie byłem w stanie udźwignąć” – powiedział Clooney w rozmowie z Jonem Wertheimem. Aktor najwyraźniej dopiero teraz dojrzał do tej roli. A których ról już nie chce?

George Clooney nie chce grać już w komediach romantycznych

Aktor zaznaczył, że z wiekiem zmienia się także jego podejście do ról filmowych. Podkreślił, że czas, przemijanie, to procesy nieuchronne, które wpływają też na karierę aktorską.