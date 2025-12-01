Oczekiwana kontynuacja genialnego science fiction trafi do kin szybciej? Warner Bros. boi się konkurencji

Nowa odsłona filmowego uniwersum Diuny w reżyserii Denisa Villeneuve’a wciąż figuruje w kalendarzu premier na 18 grudnia 2026 roku. To wyjątkowo gorący termin, gdyż tego samego dnia swoją kinową premierę ma również Avengers: Doomsday. Hollywood zaczyna spekulować, że jedno z tych dwóch superprodukcji ustąpi miejsca. Coraz więcej wskazuje na to, że to właśnie Diuna może przesunąć się na wcześniejszy termin.

Diuna: Część trzecia trafi do kin szybciej?

Zdjęcia do Diuny 3 zakończyły się pod koniec ubiegłego miesiąca, a twórcy mają przed sobą jeszcze około dziesięciu miesięcy intensywnej postprodukcji. Mimo w branży coraz więcej słyszeć głosów, że przeniesienie premiery na październik lub listopad byłoby logicznym ruchem. Pozwoliłoby to uniknąć bezpośredniego starcia z Avengersami oraz otworzyłoby możliwość spektakularnego debiutu na festiwalu w Wenecji.