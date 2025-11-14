Nie wytężajcie już mózgownic – to ON będzie przeciwnikiem Supermana

Portal The Wrap potwierdził to, czym James Gunn mrugał do fanów od miesięcy: w filmie Superman 2 głównym antagonistą będzie Brainiac. Kultowy złoczyńca, który od dekad przewija się przez komiksy i animacje DC, wreszcie doczeka się swojego aktorskiego debiutu.

Brainiac oficjalnie nowym przeciwnikiem Supermana

Gunn zasugerował pojawienie się Brainiaca już wcześniej, publikując zdjęcie scenariusza ozdobione… szkicem mózgu. Okazuje się, że zapowiedź była wyjątkowo bezpośrednia. Co ciekawe, Brainiac nie pojawił się w żadnym z hollywoodzkich filmów o Supermanie od czasu debiutu serii w 1978 roku, choć wielokrotnie był bliski wejścia na wielki ekran. Postać miała trafić do pierwszego filmu Gunnaversum, ale reżyser wstrzymał jej pojawienie się, najpewniej po to, by złoczyńca mógł otrzymać pełnoprawną rolę w kolejnej odsłonie.