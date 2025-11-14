Nie wytężajcie już mózgownic – to ON będzie przeciwnikiem Supermana

Portal The Wrap potwierdził to, czym James Gunn mrugał do fanów od miesięcy: w filmie Superman 2 głównym antagonistą będzie Brainiac. Kultowy złoczyńca, który od dekad przewija się przez komiksy i animacje DC, wreszcie doczeka się swojego aktorskiego debiutu.
Brainiac oficjalnie nowym przeciwnikiem Supermana
Gunn zasugerował pojawienie się Brainiaca już wcześniej, publikując zdjęcie scenariusza ozdobione… szkicem mózgu. Okazuje się, że zapowiedź była wyjątkowo bezpośrednia. Co ciekawe, Brainiac nie pojawił się w żadnym z hollywoodzkich filmów o Supermanie od czasu debiutu serii w 1978 roku, choć wielokrotnie był bliski wejścia na wielki ekran. Postać miała trafić do pierwszego filmu Gunnaversum, ale reżyser wstrzymał jej pojawienie się, najpewniej po to, by złoczyńca mógł otrzymać pełnoprawną rolę w kolejnej odsłonie.
Wiemy już także, że w nadchodzącym filmie Superman i Lex Luthor zostaną zmuszeni do zawarcia kruchego sojuszu przeciwko „znacznie większemu zagrożeniu”. A biorąc pod uwagę bogatą historię komiksową oraz animowaną, wybór głównego przeciwnika jest oczywisty — Brainiac od zawsze ścierał się zarówno z Supermanem, jak i Luthorem.
Dla niewtajemniczonych: Brainiac to jeden z najbardziej ikonicznych wrogów Człowieka ze Stali. Przez lata przedstawiano go jako obcego tyrana, zbuntowaną sztuczną inteligencję, a w nowszych interpretacjach – jako mroczne „dzieło” Jor-Ela, będące cieniem samego Kal-Ela.
Pierwszy Superman Gunna okazał się sukcesem dla Warner Bros., zdobywając 83% na Rotten Tomatoes, zarabiając 354 mln dolarów w USA i 615 mln na świecie. Mimo mieszanych wyników globalnych, studio deklaruje, że obraz przyniósł ok. 120 mln dolarów zysku.Warner Bros. nie zwalnia tempa: produkcja Superman 2 ma ruszyć w kwietniu 2026 roku, a premierę zaplanowano na 9 lipca 2027 r.
