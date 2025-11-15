Po 7 latach wraca kultowa seria science fiction. Odkryjemy sam początek tego szalonego fenomenu

Rekinado to jedna z najbardziej zwariowanych serii science fiction, reprezentujących kino klasy b. Seria zakończyła się w 2018 roku, ale fani mogą już szykować się na powrót. Według Variety siódma jest już w planach, a za kamerą ponownie stanie Anthony Ferrante.

Rekinado wraca w postaci prequela

Film cofnie się do początków serii i pokaże nastoletnie wersje Fina (Ian Ziering) i April (Tara Reid). Akcja ma rozgrywać się podczas letniego romansu bohaterów, który zostaje przerwany przez powstanie gigantycznego tornada pełnego rekinów. Sharknado Origins ma funkcjonować jako prequel, choć nie jest wykluczone, że połączy się z poprzednimi filmami, zachowując miejsce w kanonie serii.