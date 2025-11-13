Ten zapomniany i zaskakujący film science fiction w końcu doczeka się kontynuacji

Pamiętacie Atak na dzielnicę? Jeśli oglądaliście go w 2011 roku, z pewnością trudno było o nim zapomnieć. Ten nietypowy miks kina sci-fi, społecznego komentarza i brytyjskiego humoru zyskał status kultowego, choć nie odniósł sukcesu kasowego. Po latach oczekiwania wygląda na to, że kontynuacja wreszcie powstanie.

Atak na dzielnicę – nadchodzi sequel zapomnianego SF

Podczas niedawnego AMA z Edgarem Wrightem ujawniono, że Joe Cornish ukończył scenariusz i planuje rozpocząć zdjęcia w przyszłym roku. To potwierdza wcześniejsze słowa Johna Boyegi, gwiazdy oryginału, który latem wspominał, że chcą, by sequel był gotowy dla widzów w 2026 roku.