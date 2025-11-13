Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten zapomniany i zaskakujący film science fiction w końcu doczeka się kontynuacji

Jakub Piwoński
2025/11/13 12:00
0
0

W filmie wystąpił John Boyega, późniejsza gwiazda Gwiezdnych wojen.

Pamiętacie Atak na dzielnicę? Jeśli oglądaliście go w 2011 roku, z pewnością trudno było o nim zapomnieć. Ten nietypowy miks kina sci-fi, społecznego komentarza i brytyjskiego humoru zyskał status kultowego, choć nie odniósł sukcesu kasowego. Po latach oczekiwania wygląda na to, że kontynuacja wreszcie powstanie.

Atak na dzielnicę
Atak na dzielnicę

Atak na dzielnicę – nadchodzi sequel zapomnianego SF

Podczas niedawnego AMA z Edgarem Wrightem ujawniono, że Joe Cornish ukończył scenariusz i planuje rozpocząć zdjęcia w przyszłym roku. To potwierdza wcześniejsze słowa Johna Boyegi, gwiazdy oryginału, który latem wspominał, że chcą, by sequel był gotowy dla widzów w 2026 roku.

GramTV przedstawia:

To świetna wiadomość dla fanów, którzy czekali na rozwój projektu od ponad dekady. Cornish od czasu debiutanckiego Ataku na dzielnicę wyreżyserował tylko jeden film – Dzieciaka, który chciał zostać królem z 2019 roku. Od tamtej pory skupiał się głównie na scenariuszach, współtworząc m.in. Ant-Mana i serial Netflixa Lockwood i spółka.

Atak na dzielnicę to pełen energii, oryginalny film łączący inwazję kosmitów z realistycznym obrazem życia młodzieży w południowym Londynie. Choć zarobił na świecie zaledwie 6 milionów dolarów przy budżecie 13 milionów, recenzenci i widzowie docenili jego pomysłowość, styl i świeże podejście do gatunku. O sequelu mówiło się od lat, ale dopiero teraz nabiera on kształtów.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/11/joe-cornishs-attack-the-block-sequel-planning-2026-shoot

Tagi:

Popkultura
science fiction
sequel
John Boyega
Atak na dzielnicę
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112