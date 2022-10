Nie wiesz, jaki pakiet do The Sims 4 kupić? EA ma dla Ciebie test osobowości

The Sims 4 przeszło niedawno na model free-to-play – tytuł jest dostępny bez opłat zarówno w wersji pecetowej, jak i konsolowej. Bez opłat nie są natomiast dostępne pakiety i dodatki, których od premiery „czwórki” wydano naprawdę wiele. EA zorganizowało humorystyczny test osobowości na Steamie, który niezdecydowanym fanom „Simsów” wskaże pakiet najbardziej odpowiadający ich preferencjom. Pytania dotyczą tego, jak zachowalibyśmy się jako Sim w konkretnych sytuacjach – na przykład podczas pożaru czy wizyty klauna.

Na stronie testu na Steamie czytamy:

The Sims 4 ma wiele pakietów! Jasne, że nie możecie ich wszystkich kupić. Oficjalnie rzecz biorąc, możecie je wszystkie kupić. Może po prostu nie chcecie! A co by się stało, gdybyśmy wam powiedzieli, że zespół naukowców zajmujących się marketingiem opracował quiz dotyczący profilowania psychologicznego, który dopasuje waszą osobowość do idealnego pakietu Sims? I właśnie to wam oznajmiamy. Quiz jest darmowy, bezbolesny i dostępny tutaj.

Pierwsze wieści o The Sims 5

Co natomiast dotyczy innych informacji na temat serii, to podczas niedawnego streamu dotyczącego The Sims EA zapowiedziało Project Rene, czyli wczesną wersję piątej odsłony cyklu. O grze wiemy niewiele; na razie wyjawiono, że zaoferuje ona zaawansowane opcje modyfikowania mebelków oraz rozgrywkę w trybie kooperacji.