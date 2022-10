The Sims 5 powstaje. Electronic Arts teasuje next-genowy projekt

Mamy to. Podczas dzisiejszego pokazu Behind The Sims Summit oficjalnie zapowiedziano Project Rene, czyli grę, która najprawdopodobniej zostanie w przyszłości przemianowana na wyczekiwane od wielu lat The Sims 5. Przedstawiciele studia Maxis wspólnie z Electronic Arts zaprezentowali pierwszy filmik, w którym ujawniono wstępne informacje na temat produkcji oraz pokazano fragment dość surowej rozgrywki.

The Sims 5 już oficjalnie jako Project Rene

Pokaz gry rozpoczyna się w 27. minucie. Zaprezentowano jedynie fragmenty z trybu budowania – całość prezentuje się jednak obiecująco, ponieważ gracze otrzymają możliwość dowolnego modyfikowania obiektów i tym samym urządzania domów, ponieważ nowa gra nie będzie już opierać się na siatce. Będziemy w stanie m.in. ustalić wielkość łóżka czy wygląd detali poszczególnych mebli.

Co ciekawe, nowy projekt ma też skupić się na aspektach społecznościowych – The Sims 5 zaoferuje nie tylko rozgrywkę w trybie dla pojedynczego gracza, ale również tryb kooperacji. Oprócz tego gra zaoferuje także cross-play oraz cross-progresję pomiędzy komputerami osobistymi oraz konsolami.