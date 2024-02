Gwiazda Deus Ex rozżalona sytuacją w branży. „Gry są teraz w dziwnym miejscu”

Aktor użyczający głosu Adamowi Jensenowi mówi o anulowanych projektach.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Embracer Group po dwóch latach preprodukcji skasowało nową odsłonę Deus Ex. Wówczas Elias Toufexis w mocnych słowach skrytykował decyzję o anulowaniu produkcji i zwolnieniach w Eidos Montreal. Okazuje się, że obecna sytuacja w branży daje się mocno we znaki wspomnianemu aktorowi. Gwiazda Deus Ex: Bunt ludzkości i Deus Ex: Rozłam Ludzkości wspomina bowiem o kolejnych projektach, które nie ujrzą światła dziennego. Aktor głosowy Deus Ex komentuje obecną sytuację w branży gier wideo. Elias Toufexis nie kryje rozgoryczenia Toufexis we wpisie opublikowanym na portalu społecznościowy X wspomniał o anulowaniu nowej odsłony serii Deus Ex, a następnie dodał, że „inna wielka gra”, w którą był zaangażowany zarówno, jako aktor głosowy, jak i reżyser również została skasowana. Trzeci projekt wspomnianego aktora został natomiast „przeprojektowany”, a produkcja rusza od nowa z „całkowicie nowym zespołem”.

Obecnie pracuję nad dwiema lub trzema innymi grami, ale spodziewam się, że wszystkie zostaną anulowane przed końcem tygodnia czy coś takiego. Mam się dobrze, ludzie. Mam to szczęście, że jestem zaangażowany w tak wiele projektów. Gry są teraz w dziwnym miejscu – dodał aktor. Trudno nie zgodzić się z gwiazdą ostatnich odsłon serii Deus Ex. Od jakiegoś czasu w sieci regularnie pojawiają się bowiem informacje o zwolnieniach w kolejnych studiach. Tylko Microsoft pod koniec stycznia zwolnił z Activision i działu Xbox 1900 osób. Redukcję etatów ogłosiło również kilka polskich zespołów. Do zwolnień doszło bowiem m.in. w CI Games oraz People Can Fly.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że ostatnia pełnoprawna odsłona serii Deus Ex – czyli wspomniane Deus Ex: Rozłam Ludzkości – zadebiutowała na rynku w 2016 roku. Produkcja dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Cyberterroryzm i trudne pytania – recenzujemy Deus Ex: Rozłam Ludzkości. Wczytywanie ramki mediów.