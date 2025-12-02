Nie żyje młody aktor Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Polskie środowisko filmowe pogrążyło się w żałobie w wyniku tych druzgocących wieści. Jak podaje Filmweb, w wieku zaledwie 11 lat zmarł Nikodem Marecki – młody aktor, którego widzowie mogli zobaczyć m.in. w filmach Biała odwaga, Zołza oraz w serialu Szpital św. Anny. Informację o śmierci chłopca potwierdziła Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu, do której Nikodem uczęszczał.

fot. AKPA

Nie żyje Nikodem Marecki

W mediach społecznościowych pożegnania publikują twórcy i aktorzy, wśród nich Małgorzata Kożuchowska, która miała okazję pracować z chłopcem na planie. Szczególnie poruszający wpis zamieścił reżyser Białej odwag, Marcin Koszałka. Ujawnił okoliczności tragedii, która rozegrała się tuż po zakończeniu szkolnych zajęć. Młody aktor zmarł w wyniku wypadku.