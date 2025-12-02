Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie żyje młody aktor Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Jakub Piwoński
2025/12/02 11:30
Młody aktor stał się ofiarą tragicznego wypadku.

Polskie środowisko filmowe pogrążyło się w żałobie w wyniku tych druzgocących wieści. Jak podaje Filmweb, w wieku zaledwie 11 lat zmarł Nikodem Marecki – młody aktor, którego widzowie mogli zobaczyć m.in. w filmach Biała odwaga, Zołza oraz w serialu Szpital św. Anny. Informację o śmierci chłopca potwierdziła Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu, do której Nikodem uczęszczał.

Małgorzata Kożuchowska i Nikodem Marecki
fot. AKPA

Nie żyje Nikodem Marecki

W mediach społecznościowych pożegnania publikują twórcy i aktorzy, wśród nich Małgorzata Kożuchowska, która miała okazję pracować z chłopcem na planie. Szczególnie poruszający wpis zamieścił reżyser Białej odwag, Marcin Koszałka. Ujawnił okoliczności tragedii, która rozegrała się tuż po zakończeniu szkolnych zajęć. Młody aktor zmarł w wyniku wypadku.

Okropna wiadomość, nie żyje Nikodem Marecki, który grał w ‘Białej odwadze’ brata głównej bohaterki, Bronki. Nikodem wybiegł z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszna, wielka strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał… Do zobaczenia – napisał reżyser.

Śmierć Nikodema Mareckiego wstrząsnęła filmowcami i widzami nie tylko dlatego, że był obiecującym młodym aktorem. To przede wszystkim niewyobrażalna, dotkliwa tragedia – odejście dziecka, którego życie i talent dopiero zaczynały rozkwitać.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


