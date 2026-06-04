Nie podoba się pomysł na nowego God of War? Twórcy uspokajają: Kratos powróci

Ten bohater nie odchodzi na emeryturę.

Niedawna zapowiedź nowej odsłony serii God of War wywołała spore emocje wśród graczy. Wszystko za sprawą gry God of War: Laufey, która po raz pierwszy w historii cyklu odda główną rolę komuś innemu niż Kratos. W centrum wydarzeń znajdzie się Faye – żona Ducha Sparty i matka Atreusa. Dla części fanów była to ekscytująca wiadomość. Inni zaczęli jednak zastanawiać się, czy Santa Monica Studio nie zamierza stopniowo odsunąć Kratosa na dalszy plan. Twórcy postanowili jednak szybko rozwiać wszelkie wątpliwości. Kratos powróci do God of War, zapewniają twórcy Po prezentacji gry głos zabrał Cory Barlog, wieloletni reżyser kreatywny marki God of War. Jak podkreślił, choć nadchodząca produkcja skupi się na Faye, studio nie zamierza rezygnować z Kratosa.

Faye jest częścią większej opowieści, którą chcemy eksplorować poprzez różne postacie. Ale gry z Kratosem zawsze będą częścią historii tej serii – zapewnił Barlog. W God of War: Laufey gracze trafią do tajemniczego Everywhen, czyli zaświatów bogów. To właśnie tam Faye będzie próbowała ocalić obietnicę złożoną przed śmiercią Kratosowi i Atreusowi. W trakcie swojej podróży bohaterka ma zmierzyć się z bóstwami pochodzącymi z różnych mitologii.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, także reżyserka projektu, Ariel Lawrence, przyznała, że była zaskoczona kierunkiem obranym przez studio. Gdy wróciła do Santa Monica Studio w 2021 roku, była przekonana, że będzie pracować przy kolejnej historii Kratosa. Jak jednak podkreślają twórcy, opowieść o Duchu Sparty wciąż jest daleka od zakończenia. Choć nie zdradzono żadnych szczegółów dotyczących przyszłych projektów, zarówno Barlog, jak i Lawrence zgodnie twierdzą, że studio nadal ma wiele historii związanych z Kratosem do opowiedzenia. To ważna deklaracja zwłaszcza dla fanów, którzy obawiali się, że God of War: Laufey może oznaczać początek trwałej zmiany głównego bohatera serii. Wszystko wskazuje jednak na to, że spin-off ma jedynie poszerzyć uniwersum i pozwolić spojrzeć na wydarzenia z innej perspektywy.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









