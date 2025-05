Nie musisz mieć subskrypcji Max, by oglądać The Last of Us. Oto kolekcjonerskie wydanie sezonu 2 na 4K Blu-ray

Fani The Last of Us mogą już szykować miejsce na półce — wystartowała przedsprzedaż limitowanej edycji sezonu 2 w wersji Steelbook 4K Blu-ray. To świetna okazja dla tych, którzy nie mają subskrypcji Max, a chcieliby wracać do najnowszych odcinków kultowego serialu tyle razy, ile dusza zapragnie. Przede wszystkim jednak, jest to wydanie skierowane do kolekcjonerów.

The Last of Us w wydaniu 4K Blu-ray. Co zawiera?

Oficjalna premiera wydania zaplanowana jest na 23 września, a już teraz można je zamówić m.in. na stronie Universal Studio GRUV za 39,99 USD. Oferta pojawiła się też w Walmart, a niebawem powinna być dostępna na Amazonie. W sprzedaży znajdą się także standardowe edycje Blu-ray oraz 4K Blu-ray.