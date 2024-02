Marvel's Wolverine wycieka do sieci. Kolejne fragmenty rozgrywki

UWAGA! W poniższej wiadomości z oczywistych powodów nie znajdziecie żadnych linków. Nie jest to jednak bardzo trudne, aby znaleźć wspomniane przez nas niżej materiały. Ostrzegamy również przed spoilerami, dlatego jeśli nie chcecie wiedzieć zbyt wiele, radzimy nie kontynuować lektury.

Pod koniec ubiegłego roku Insomniac Games zostało zaatakowane przez hakerów. W związku z tym do sieci wyciekło sporo informacji, w tym aż sześć różnych projektów czy informacje o Marvel’s Spider-Man 2 Online. Oprócz tego pojawił się wówczas gameplay z Marvel’s Wolverine oraz potencjalna data premiery. Wygląda jednak na to, że nie jest to koniec, ponieważ, jak podaje między innymi serwis The Gamer, teraz na internetowym horyzoncie pojawił się zwiastun rozgrywki z ostatniej produkcji.

Marvel’s Wolverine ponownie wycieka do sieci

Wyciekła między innymi prezentacja PowerPoint, w której znalazły się kolejne informacje o Marvel’s Wolverine i tym samym znaleziono tam wewnętrzny zwiastun rozgrywki. Zaczyna się on od myśliwego idącego przez las, śledzonego przez Wolverine'a, który wydaje się mieć kościane pazury. Następnie używa wizji podobnej do tej, którą dysponuje chociażby Geralt z Rivii, aby zobaczyć bicie serca swojego wroga, a na koniec zeskakuje w dół, aby dźgnąć go w oczy. Wspomniana wizja pozwala również zobaczyć ślady stóp podkreślone jaskrawopomarańczowo-czerwonym kolorem. Myśliwi okazują się czymś na kształt cyborgów, zaś w całej tej sekwencji możemy też zobaczyć jak Wolverine wspina się po drzewach.