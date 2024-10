Marvel’s Wolverine straciło reżysera kreatywnego. Zmiany w Insomniac Games

Od zapowiedzi Marvel’s Wolverine minęły już ponad trzy lata. Jakiś czas temu informowaliśmy natomiast, że reżyserka narracji nadchodzącej produkcji Insomniac Games dołączyła do CD Projekt RED. Okazuje się, że nie była to jedyna zmiana na szczeblu kierowniczym, do której w ostatnich miesiącach doszło w amerykańskim studiu.

Reżyser kreatywny Marvel’s Wolverine pracuje obecnie nad rebootem Perfect Dark

Jak informuje Stephen Totilo na łamach serwisu Game File (dzięki Push Square), Brian Horton opuścił szeregi Insomniac Games latem tego roku. Wspomniany deweloper szybko znalazł jednak nowego pracodawcę. Horton objął bowiem funkcję reżysera kreatywnego nadchodzącego rebootu Perfect Dark, za który odpowiedzialne są The Initiative i Crystal Dynamics.