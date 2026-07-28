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Steam przecenia setki polskich gier. Cyberpunk, Wiedźmin i Dying Light w niższych cenach

Maciej Petryszyn
2026/07/28 14:15
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Na platformie Steam zaczęła się nowa wyprzedaż. Wyprzedaż wyjątkowa, bo polska!

W ramach akcji From Poland With Love możemy nabyć na Steamie sporą liczbę rodzimych produkcji. Oczywiście w niższych niż zwyczajowo cenach.

From Poland With Love na platformie Steam
From Poland With Love na platformie Steam

Polskie gry na wyprzedaży na Steamie

Jak nietrudno się domyślić, w ramach takiej wyprzedaży nie mogło zabraknąć produkcji, które wyszły spod rąk deweloperów CD Projekt RED czy też Techlandu. Chociaż oczywiście nie tylko, bo w sumie organizowaną przez Untold Tales akcją objęto 374 pozycje. W efekcie poza np. Cyberpunkiem 2077 czy różnymi odsłonami Wiedźmina i Daying Light znajdziemy też m.in. takie tytuły, jak Moonlighter, Frostpunk, Cronos, RoboCop czy też Ghostrunner. Dodatkowo obniżkami objęto również dodatki do wybranych produkcji, a organizatorzy przewidzieli również przyznawanie dostępów do wersji demo.

W opisie na stronie wyprzedaży wyczytamy:

From Poland With Love 2026 to święto gier tworzonych lub wydawanych przez polskie studia i wydawców. Od chwytających za serce perełek niezależnych po wyznaczające trendy w swoich gatunkach hity AAA – są to gry tworzone z pasją, determinacją i odrobiną tego wyjątkowego, słowiańskiego klimatu. Ciesz się najnowszymi premierami, ogromnymi zniżkami oraz rzuć okiem na nadchodzącą falę dumy polskiego gamedevu.

Wybrane oferty z From Poland With Love 2026:

GramTV przedstawia:

Wyprzedaż From Poland With Love 2026 na platformie Steam potrwa do 3 sierpnia do godziny 19:00. Wtedy też wszystkie pozycje wrócą do swoich zwyczajowych cen.

Tagi:

Steam
promocja
polskie gry
wyprzedaż
promocje
Polska
wyprzedaż gier
polska gra
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112