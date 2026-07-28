Steam przecenia setki polskich gier. Cyberpunk, Wiedźmin i Dying Light w niższych cenach

W ramach akcji From Poland With Love możemy nabyć na Steamie sporą liczbę rodzimych produkcji. Oczywiście w niższych niż zwyczajowo cenach.

Polskie gry na wyprzedaży na Steamie

Jak nietrudno się domyślić, w ramach takiej wyprzedaży nie mogło zabraknąć produkcji, które wyszły spod rąk deweloperów CD Projekt RED czy też Techlandu. Chociaż oczywiście nie tylko, bo w sumie organizowaną przez Untold Tales akcją objęto 374 pozycje. W efekcie poza np. Cyberpunkiem 2077 czy różnymi odsłonami Wiedźmina i Daying Light znajdziemy też m.in. takie tytuły, jak Moonlighter, Frostpunk, Cronos, RoboCop czy też Ghostrunner. Dodatkowo obniżkami objęto również dodatki do wybranych produkcji, a organizatorzy przewidzieli również przyznawanie dostępów do wersji demo.