Steam przecenia setki polskich gier. Cyberpunk, Wiedźmin i Dying Light w niższych cenach

Na platformie Steam zaczęła się nowa wyprzedaż. Wyprzedaż wyjątkowa, bo polska!
W ramach akcji From Poland With Love możemy nabyć na Steamie sporą liczbę rodzimych produkcji. Oczywiście w niższych niż zwyczajowo cenach.
Polskie gry na wyprzedaży na Steamie
Jak nietrudno się domyślić, w ramach takiej wyprzedaży nie mogło zabraknąć produkcji, które wyszły spod rąk deweloperów CD Projekt RED czy też Techlandu. Chociaż oczywiście nie tylko, bo w sumie organizowaną przez Untold Tales akcją objęto 374 pozycje. W efekcie poza np. Cyberpunkiem 2077 czy różnymi odsłonami Wiedźmina i Daying Light znajdziemy też m.in. takie tytuły, jak Moonlighter, Frostpunk, Cronos, RoboCop czy też Ghostrunner. Dodatkowo obniżkami objęto również dodatki do wybranych produkcji, a organizatorzy przewidzieli również przyznawanie dostępów do wersji demo.
W opisie na stronie wyprzedaży wyczytamy:
From Poland With Love 2026 to święto gier tworzonych lub wydawanych przez polskie studia i wydawców. Od chwytających za serce perełek niezależnych po wyznaczające trendy w swoich gatunkach hity AAA – są to gry tworzone z pasją, determinacją i odrobiną tego wyjątkowego, słowiańskiego klimatu. Ciesz się najnowszymi premierami, ogromnymi zniżkami oraz rzuć okiem na nadchodzącą falę dumy polskiego gamedevu.
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