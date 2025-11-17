„Nie da się zadowolić wszystkich”. Twórcy Heroes of Might and Magic: Olden Era traktują EA jako pełne wydanie

Twórcy z Unfrozen, odpowiedzialni za długo wyczekiwaną strategię Heroes of Might and Magic: Olden Era, przyjęli ambitne podejście do nadchodzącego debiutu w programie Early Access, zaplanowanego na 2026 rok. Zespół deweloperski zdecydował się potraktować wejście do wczesnego dostępu jak wydanie pełnej gry niż typową, niedokończoną wersję przedpremierową. Jak wynika z wypowiedzi starszej deweloperki, Katyi Prikhodko, w wywiadzie dla magazynu PC Gamer (via GamesRadar+), studio traktuje EA jako pełne wydanie, ponieważ jest to dla nich szansa, której „nie chcą zmarnować”.
Przed twórcami Heroes of Might and Magic jeszcze „długa droga”
Seria Heroes of Might and Magic towarzyszy graczom już od trzech dekad, a oczekiwania względem nowego tytułu są olbrzymie. Denis Fedorov, pełniący funkcję CEO, podkreślił, że stworzenie pierwszej gry z serii Heroes po latach to „wielka odpowiedzialność”. Mimo to, twórcy mają swoją wizję projektu i szczerą nadzieję, że gra okaże się sukcesem.
Pomimo determinacji, aby gra wideo wyglądała i działała jak gotowy produkt, Fedorov ostrzega fanów strategii przed nadmiernym optymizmem. Wyjaśnił, że przed zespołem długa droga, i nie należy spodziewać się, że w EA wszystko będzie funkcjonować idealnie, zwłaszcza w kwestii balansu.
Przed nami długa droga, więc nie oczekujcie, że we wczesnym dostępie wszystko będzie działać idealnie pod względem balansu, bo to zawsze proces pełen zmian. Nie da się zadowolić wszystkich. – przekazał Fedorov.
Przypomnijmy, że zapowiedź Heroes of Might and Magic: Olden Era miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku. Poprzedni miesiąc przyniósł natomiast wersję demonstracyjną gry. Niestety, okazało się również, że premiera we wczesnym dostępie, pierwotnie planowana na końcówkę 2025 roku, została opóźniona.
Najnowsza odsłona znanej serii Heroes of Might and Magic łączy strategię budowania imperium, pełne rozmachu taktyczne walki turowe oraz bogatą mechanikę klasyczną dla gier RPG ze światem fantastycznych bestii, potężnych magów oraz nieustraszonych wojowników. Odkryj niesamowity świat pełen tajemnic i niebezpieczeństw, rozgrywając epicką kampanię fabularną wieszczącą nieuchronną zagładę, lub podbijaj zarówno proceduralnie generowane, jak i ręcznie tworzone mapy, budując imponujące miasta i formując potężne armie złożone z rozmaitych mitycznych stworzeń, które pomogą ci zmiażdżyć twoich wrogów. – brzmi opis gry.
