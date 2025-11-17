„Nie da się zadowolić wszystkich”. Twórcy Heroes of Might and Magic: Olden Era traktują EA jako pełne wydanie

Twórcy z Unfrozen, odpowiedzialni za długo wyczekiwaną strategię Heroes of Might and Magic: Olden Era, przyjęli ambitne podejście do nadchodzącego debiutu w programie Early Access, zaplanowanego na 2026 rok. Zespół deweloperski zdecydował się potraktować wejście do wczesnego dostępu jak wydanie pełnej gry niż typową, niedokończoną wersję przedpremierową. Jak wynika z wypowiedzi starszej deweloperki, Katyi Prikhodko, w wywiadzie dla magazynu PC Gamer (via GamesRadar+), studio traktuje EA jako pełne wydanie, ponieważ jest to dla nich szansa, której „nie chcą zmarnować”.

Przed twórcami Heroes of Might and Magic jeszcze „długa droga”

Seria Heroes of Might and Magic towarzyszy graczom już od trzech dekad, a oczekiwania względem nowego tytułu są olbrzymie. Denis Fedorov, pełniący funkcję CEO, podkreślił, że stworzenie pierwszej gry z serii Heroes po latach to „wielka odpowiedzialność”. Mimo to, twórcy mają swoją wizję projektu i szczerą nadzieję, że gra okaże się sukcesem.