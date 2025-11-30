Krytykowany RTS z ogromna aktualizacją. Twórcy zmieniają podejście do gry, a fani są pod wrażeniem

Company of Heroes 3 otrzymało największy pakiet zmian od premiery. Aktualizacja 2.2.0 oraz dodatek Endure & Defy wyznaczają nowy kierunek rozwoju gry, który spotkał się z pozytywną reakcją społeczności.

Company of Heroes 3 – polska kawaleria w natarciu

Wraz z premierą czwartego DLC do gry otrzymaliśmy cztery nowe grupy bojowe – po jednej dla armii brytyjskiej, USA, Wehrmachtu i Deutsches Afrikakorps. Największym wyróżnikiem pakietu okazała się grupa bojowa polskiej kawalerii, wzmacniająca siły brytyjskie. Znalazły się w niej m.in. ułani oraz Shermany Firefly z polskimi załogami, co natychmiast przyciągnęło uwagę graczy. Dodatek dostępny jest w cenie premierowej promocji 67,49 zł, a jego odbiór na Steam jest bardzo pozytywny – 80% recenzji pochwala zawartość.