Copa City otwiera zapisy do zamkniętej bety. Polski tycoon pokazuje nowy zwiastun

Ruszyły zapisy do nadchodzących testów.

W lipcu poznaliśmy datę premiery polskiego Copa City. Piłkarski tycoon ma ukazać się na rynku w marcu przyszłego roku. Teraz studio Triple Espresso z siedzibą w Warszawie, oficjalnie ogłosiło rozpoczęcie rejestracji do zamkniętych testów beta swojej nadchodzącej produkcji. Copa City ma nowy zwiastun i otwiera zapisy do zamkniętej bety To ogłoszenie zbiegło się w czasie z prezentacją nowego zwiastuna podczas zimowej edycji OTK Games Expo. Nowy materiał wideo zaoferował uproszczone spojrzenie na główną koncepcję Copa City.

Zainteresowani gracze na całym świecie mogą rejestrować się do zamkniętej bety. Wszyscy wybrani uczestnicy będą mogli po raz pierwszy wypróbować Copa City w grudniu. Rejestracja do sesji testowych prowadzona jest bezpośrednio przez oficjalną stronę gry na platformie Steam. Cześć wszystkim, Nadszedł czas, aby przejąć kontrolę. Z przyjemnością ogłaszamy, że bramy stadionu – i całego miasta – zaczynają się otwierać. Od tej chwili możecie oficjalnie zgłaszać chęć udziału w zamkniętych beta testach Copa City, które odbędą się w grudniu! To Wasza niepowtarzalna okazja, by zasiąść w fotelu kapitana i przejąć stery miasta – zanurzając się prosto w chaos, logistykę i emocje związane z organizowaniem piłkarskich wydarzeń o wysoką stawkę, jeszcze zanim gra zostanie wydana.

GramTV przedstawia:

Copa City to gra strategiczna i tycoon, w której gracze przyjmują rolę menedżera wydarzeń i miasta, odpowiedzialnego za organizację ważnych spotkań piłkarskich. Rola ta wymaga nadzorowania szerokiego spektrum zadań: od logistyki i budżetowania, przez marketing i rekrutację personelu, aż po zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu zarówno kibicom, jak i wszystkim odwiedzającym miasto. Sukces wymaga dbałości o każdy detal, zanim zabrzmi pierwszy gwizdek sędziego. Gra Copa City ma ukazać się na rynku 26 marca 2026 roku. Tytuł ten będzie dostępny na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



