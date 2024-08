Powstaje nowe Heroes of Might & Magic. Olden Era to propozycja dla fanów Heroes 3

Heroes of Might and Magic: Olden Era zapowiedziane. Pierwszy zwiastun

Ubisoft zapowiedział nowe Heroes of Might and Magic. Produkcja o podtytule Olden Era jest pierwszą odsłoną od czasu siódmej części z 2015 roku. Najnowszy tytuł nie będzie jednak kontynuacją, ale prequelem, który zaprezentuje wydarzenia poprzedzające te z pierwszego HOMM. Akcję gry osadzono na kontynencie Jadame, którą po raz pierwszy odsiedzieliśmy w Might and Magic VIII z 2000 roku. Heroes of Might and Magic: Olden Era będzie mocno inspirowany kultową trzecią częścią, ale twórcy chcą zaproponować fanom kilka zupełnie nowych i świeżych rozwiązań.

Heroes of Might and Magic: Olden Era

W chwili premiery Heroes of Might and Magic: Olden Era zaoferuje sześć unikalnych frakcji. Będą to Zamek, Nekropolia, Inferno, Forteca, Lochy i Bastion. Liczba ta prawdopodobnie zostanie rozbudowana, gdy gra wyjdzie z wczesnego dostępu, w którym zadebiutuje w przyszłym roku.

Heroes of Might and Magic: Olden Era zaoferuje tradycyjną oprawę graficzną, czyli 2D z wybranymi elementami stworzonymi w 3D. Produkcja będzie stawiała na klasyczną kamerę, bez rozwiązań znanych z szóstej i siódmej odsłony. Powrócą również heksagony na polu bitwy, które zastąpią kwadratowe pola z Heroes of Might and Magic 7.

W grze znajdziemy zarówno kampanię dla pojedynczego gracza, rozegranie pojedynczego scenariusza w potyczce z komputerowym lub prawdziwym przeciwnikiem, a także tryb wieloosobowy. Nowością będzie wprowadzenie trybu Arena Mode, który będzie nastawiony na rywalizację z innymi graczami.

Za Heroes of Might and Magic: Olden Era odpowiada studio Unfrozen. Tytuł zadebiutuje na Steam we wczesnym dostępie w 2025 roku. Ubisoft tą grą chce uczcić 30. rocznicę powstania serii.