Nie będzie sequela Cronos: The New Dawn, ale może powstanie film lub serial. Trwają już prace nad nowym IP

Choć obecnie studio nie ma planów na sequel Cronos: The New Dawn, to jak ujawnił Piotr Babieno, pojawiło się spore zainteresowanie rozwojem uniwersum ze strony zewnętrznych partnerów, w tym Hollywood.
Zdecydowanie widzimy zainteresowanie ze strony różnych partnerów, największych firm w Hollywood, które się do nas zgłosiły, zarówno gigantów filmowych, jak i gigantów streamingowych, którzy chcieliby współpracować z Bloober przy tworzeniu Uniwersum Cronos.
Jeśli więc nie sequel Cronosa, to co dalej? Prezes Bloober Team zdradził, że ruszyły już prace pre-produkcyjne nad kolejną grą, która ponownie ma być dużym projektem, zgodnym ze strategią studia, zakładającą, że każde kolejne autorskie IP powinno być większe niż poprzednie:
Następnym dużym krokiem dla Bloober Team będzie dotarcie jeszcze dalej, do jeszcze większej grupy odbiorców. Tytuł, nad którym obecnie pracujemy, a już rozpoczęliśmy jego pre-produkcję, będzie bardzo dużą grą, zgodną z naszą strategią, która zakłada, że każdy kolejny projekt first-party powinien być większy. Ze względu na swoje założenia ta gra będzie kamieniem milowym dla Bloobera.
Jak wyjaśnił Piotr Babieno, kluczowe znaczenie ma tu specjalizacja Bloober Team. Dzięki temu studio jest w stanie korzystać ze zgromadzonego doświadczenia i technologii, które przekładają się na kolejne produkcje:
Jesteśmy deweloperem wertykalnym, czyli takim, który ma swoją specjalizację i wszystko, czego nauczyliśmy się wcześniej, zarówno w zakresie workflow, technologii, jak i gameplayu, znajduje odzwierciedlenie w kolejnych projektach. Dzięki temu, że opracowaliśmy wiele rozwiązań w procesie produkcji, czy to przy Silent Hill 2, czy przy Cronosie, nasz nowy projekt będzie czerpał garściami z wcześniejszych doświadczeń i nie będzie musiał być ani dłuższy, ani droższy w produkcji niż to, co już teraz robimy. To jest przewaga specjalizacji w gamedevie.
Prezes studia dodał, że dzięki takiej specjalizacji przyszłość Bloober Team wydaje się być bezpieczna. Firma nie musi już walczyć o tych samych graczy, którzy wydają duże kwoty na gry, zwłaszcza w erze popularnych produkcji free-to-play.
Najważniejsze jest jednak to, że musimy zaoferować unikalne doświadczenie. Doświadczenie, którego nie oferują media społecznościowe, którego nie oferuje żadna gra, żaden serial streamingowy czy cokolwiek innego w branży rozrywkowej. Kluczem do sukcesu jest to, że mamy unikalne treści.
Cronos: The New Dawn ukaże się już jutro czyli 5 września 2025 na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
