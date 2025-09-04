Nie będzie sequela Cronos: The New Dawn, ale może powstanie film lub serial. Trwają już prace nad nowym IP

Choć obecnie studio nie ma planów na sequel Cronos: The New Dawn, to jak ujawnił Piotr Babieno, pojawiło się spore zainteresowanie rozwojem uniwersum ze strony zewnętrznych partnerów, w tym Hollywood.

Krakowskie studio Bloober Team, znane między innymi z ubiegłorocznego, świetnie przyjętego remake’u Silent Hill 2, przygotowuje się właśnie do premiery swojego największego autorskiego IP, jakim jest Cronos: The New Dawn. Możecie już przeczytać naszą recenzję lub obejrzeć ją poniżej. W rozmowie z PAP Biznes prezes spółki, Piotr Babieno zdradził, jakie są dalsze plany studia oraz co czeka samą markę Cronos po premierze gry, która trafi na rynek już jutro. Przy okazji, Babieno zakomunikował, że studio nie obawia się premiery Hollow Knight: Silksong.

Zdecydowanie widzimy zainteresowanie ze strony różnych partnerów, największych firm w Hollywood, które się do nas zgłosiły, zarówno gigantów filmowych, jak i gigantów streamingowych, którzy chcieliby współpracować z Bloober przy tworzeniu Uniwersum Cronos.

Jeśli więc nie sequel Cronosa, to co dalej? Prezes Bloober Team zdradził, że ruszyły już prace pre-produkcyjne nad kolejną grą, która ponownie ma być dużym projektem, zgodnym ze strategią studia, zakładającą, że każde kolejne autorskie IP powinno być większe niż poprzednie:

Następnym dużym krokiem dla Bloober Team będzie dotarcie jeszcze dalej, do jeszcze większej grupy odbiorców. Tytuł, nad którym obecnie pracujemy, a już rozpoczęliśmy jego pre-produkcję, będzie bardzo dużą grą, zgodną z naszą strategią, która zakłada, że każdy kolejny projekt first-party powinien być większy. Ze względu na swoje założenia ta gra będzie kamieniem milowym dla Bloobera.

Jak wyjaśnił Piotr Babieno, kluczowe znaczenie ma tu specjalizacja Bloober Team. Dzięki temu studio jest w stanie korzystać ze zgromadzonego doświadczenia i technologii, które przekładają się na kolejne produkcje: