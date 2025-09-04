Zaloguj się lub Zarejestruj

Bloober Team nie obawia się premiery Hollow Knight: Silksong. Cronos nie był tak drogi w produkcji jak przewidywano

Bloober Team nie obawia się premiery platformówki Hollow Knight: Silksong, bowiem zdaniem studia Cronos: The New Dawn ma zupełnie inną publiczność.

Premiera nowej gry krakowskiego studia Bloober Team, Cronos: The New Dawn, niemal pokryje się z długo wyczekiwanym Hollow Knight: Silksong od Team Cherry. Mimo to, twórcy horroru są pewni swojego wyboru daty wydania i nie planują zmian na ostatnią chwilę. Studio nie czuje również zagrożenia pod kątem zysków po premierze gry.

Hollow Knight nie wywołuje strachu w Bloober Team

W rozmowie z PAP Biznes, prezes Bloober Team, Piotr Babieno podkreślił, że koszty produkcji Cronosa nie były tak wysokie, jak spekulowano w mediach:

Zauważyliśmy prognozy mówiące o budżecie przekraczającym 100 mln zł. Mogę zapewnić, że był on znacznie niższy. Dlatego próg rentowności nie jest tak wysoki, jak sugerują analitycy.

Szef Bloober Team wyjaśnił też, że firma patrzy w przyszłość z optymizmem:

Jesteśmy całkowicie pewni wzrostu inwestycji i przychodów spółki. Wszystkie nasze analizy pokazują, że wszystko będzie dobrze.

Co do rywalizacji z Silksong, Babieno jest spokojny. Jego zdaniem obie produkcje kierowane są do różnych grup odbiorców. Cronos: The New Dawn to powolny survival horror, natomiast Silksong to metroidvania dla fanów gier indie. Babieno powiedział:

Hollow Knight: Silksong celuje w zupełnie inną publiczność niż Cronos: The New Dawn. Wierzymy, że nasza gra jest czymś unikalnym na rynku, dlatego nie widzimy powodu, aby przesuwać premierę.

Babieno dodał również, że równoczesna premiera obu tytułów może okazać się korzystna:

Paradoksalnie fakt, że Silksong ukaże się w tym samym tygodniu, tylko nam pomoże. To będzie świetny tydzień dla wymagających graczy. Jestem przekonany, że wielu z nich zagra w oba tytuły.

Cronos: The New Dawn trafi na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S już jutro, czyli 5 września 2025, z kolei Hollow Knight: Silksong zadebiutuje dzisiaj czyli 4 września. Platformówka pojawi się na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2. Zachęcamy do przeczytania naszej recenzji Cronos: The New Dawn lub do obejrzenia jej poniżej.

Źródło:https://gamingbolt.com/cronos-the-new-dawn-developer-isnt-worried-about-hollow-knight-silksong-affecting-its-sales

