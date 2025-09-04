Bloober Team nie obawia się premiery Hollow Knight: Silksong. Cronos nie był tak drogi w produkcji jak przewidywano

Bloober Team nie obawia się premiery platformówki Hollow Knight: Silksong, bowiem zdaniem studia Cronos: The New Dawn ma zupełnie inną publiczność.
Premiera nowej gry krakowskiego studia Bloober Team, Cronos: The New Dawn, niemal pokryje się z długo wyczekiwanym Hollow Knight: Silksong od Team Cherry. Mimo to, twórcy horroru są pewni swojego wyboru daty wydania i nie planują zmian na ostatnią chwilę. Studio nie czuje również zagrożenia pod kątem zysków po premierze gry.
Hollow Knight nie wywołuje strachu w Bloober Team
W rozmowie z PAP Biznes, prezes Bloober Team, Piotr Babieno podkreślił, że koszty produkcji Cronosa nie były tak wysokie, jak spekulowano w mediach:
Zauważyliśmy prognozy mówiące o budżecie przekraczającym 100 mln zł. Mogę zapewnić, że był on znacznie niższy. Dlatego próg rentowności nie jest tak wysoki, jak sugerują analitycy.
Szef Bloober Team wyjaśnił też, że firma patrzy w przyszłość z optymizmem:
Jesteśmy całkowicie pewni wzrostu inwestycji i przychodów spółki. Wszystkie nasze analizy pokazują, że wszystko będzie dobrze.
Co do rywalizacji z Silksong, Babieno jest spokojny. Jego zdaniem obie produkcje kierowane są do różnych grup odbiorców. Cronos: The New Dawn to powolny survival horror, natomiast Silksong to metroidvania dla fanów gier indie. Babieno powiedział:
Hollow Knight: Silksong celuje w zupełnie inną publiczność niż Cronos: The New Dawn. Wierzymy, że nasza gra jest czymś unikalnym na rynku, dlatego nie widzimy powodu, aby przesuwać premierę.
GramTV przedstawia:
Babieno dodał również, że równoczesna premiera obu tytułów może okazać się korzystna:
Paradoksalnie fakt, że Silksong ukaże się w tym samym tygodniu, tylko nam pomoże. To będzie świetny tydzień dla wymagających graczy. Jestem przekonany, że wielu z nich zagra w oba tytuły.
Cronos: The New Dawn trafi na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S już jutro, czyli 5 września 2025, z kolei Hollow Knight: Silksong zadebiutuje dzisiaj czyli 4 września. Platformówka pojawi się na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2. Zachęcamy do przeczytania naszej recenzji Cronos: The New Dawn lub do obejrzenia jej poniżej.
