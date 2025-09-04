Bloober Team nie obawia się premiery Hollow Knight: Silksong. Cronos nie był tak drogi w produkcji jak przewidywano

Bloober Team nie obawia się premiery platformówki Hollow Knight: Silksong, bowiem zdaniem studia Cronos: The New Dawn ma zupełnie inną publiczność.

Premiera nowej gry krakowskiego studia Bloober Team, Cronos: The New Dawn, niemal pokryje się z długo wyczekiwanym Hollow Knight: Silksong od Team Cherry. Mimo to, twórcy horroru są pewni swojego wyboru daty wydania i nie planują zmian na ostatnią chwilę. Studio nie czuje również zagrożenia pod kątem zysków po premierze gry.

Hollow Knight nie wywołuje strachu w Bloober Team

W rozmowie z PAP Biznes, prezes Bloober Team, Piotr Babieno podkreślił, że koszty produkcji Cronosa nie były tak wysokie, jak spekulowano w mediach: