Devil May Cry 6 pojawi się na State of Play?

Maciej Petryszyn
2026/02/09 10:20
Pierwsze tegoroczne State of Play nie zostało jeszcze nawet oficjalnie potwierdzone. Ale dla leakerów to nie jest problem.

Już teraz mówi się bowiem o tytułach, które miałyby się na rzeczonym SoP pojawić. Czyżby czekał nas powrót znanej serii?

Devil May Cry dostanie 6. odsłonę?

Jak twierdzi leaker o nicku TripleSeven, już niedługo powinniśmy otrzymać pierwszą zapowiedź Devil May Cry 6. Co więcej, poinformował on, iż ta powinna pojawić się na “następnym wydarzeniu Sony”. W tym wypadku trudno odczytać to inaczej niż jako sugestię, że DMC6 będzie częścią nadchodzącego State of Play.

Ostatnią jak dotychczas odsłoną cyklu jest Devil May Cry 5 z 2019 roku. Produkcja Capcomu zebrała wówczas bardzo dobre recenzje, zgarniając przy okazji statuetki podczas The Game Awards oraz Golden Joystick Awards. Rok później tytuł otrzymał Edycję Specjalną, w ramach której do grywalnych już wcześniej Nero, Dantego oraz V dołączył Vergil.

Od tego czasu Capcom skupił się głównie na innych seriach, jak Monster Hunter czy też Resident Evil. Z kolei fani DMC w międzyczasie dostali jedynie wydane dwa lata temu Devil May Cry: Peak of Combat, które stworzono z myślą o platformach mobilnych. Ewentualne nadejście Devil May Cry 6 byłoby zatem sporym wydarzeniem.

Czy nowa odsłona przygód Dantego i spółki faktycznie pojawi się na pierwszym tegorocznym State of Play? Powinniśmy przekonać się już niedługo. Już w styczniu plotkowano wszak, że pokaz Sony powinien odbyć się w lutym. Od pewnego czasu w mediach krąży natomiast data 12 lutego, co oznaczałoby pokaz już w najbliższy czwartek.

Źródło:https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1qzmoi5/tripleseven_dmc_6_is_getting_announced_in_the/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

