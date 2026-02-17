Call of Duty: Warzone Mobile znika na dobre. Activision wyłącza serwery po dwóch latach

Call of Duty: Warzone Mobile oficjalnie zakończy swoją działalność w kwietniu 2026 roku. Activision poinformowało, że serwery produkcji zostaną wyłączone 17 kwietnia, co oznacza definitywny koniec możliwości zabawy. Decyzja zapadła niespełna dwa lata po premierze tytułu, który miał przenieść doświadczenie znane z głównych odsłon serii na smartfony.

Call of Duty: Warzone Mobile znika z rynku. Serwery zostaną wyłączone w kwietniu

Gra została usunięta z Apple App Store oraz Google Play Store już w maju ubiegłego roku. Teraz wydawca potwierdził, że projekt nie będzie dalej rozwijany, a infrastruktura sieciowa przestanie funkcjonować w połowie kwietnia. Do tego czasu użytkownicy mogą wciąż logować się do gry i korzystać z dostępnej zawartości.