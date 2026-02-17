Zaloguj się lub Zarejestruj

Call of Duty: Warzone Mobile znika na dobre. Activision wyłącza serwery po dwóch latach

Patrycja Pietrowska
2026/02/17 08:30
Po dwóch latach od premiery mobilny tytuł kończy działalność.

Call of Duty: Warzone Mobile oficjalnie zakończy swoją działalność w kwietniu 2026 roku. Activision poinformowało, że serwery produkcji zostaną wyłączone 17 kwietnia, co oznacza definitywny koniec możliwości zabawy. Decyzja zapadła niespełna dwa lata po premierze tytułu, który miał przenieść doświadczenie znane z głównych odsłon serii na smartfony.

Call of Duty: Warzone Mobile
Call of Duty: Warzone Mobile

Call of Duty: Warzone Mobile znika z rynku. Serwery zostaną wyłączone w kwietniu

Gra została usunięta z Apple App Store oraz Google Play Store już w maju ubiegłego roku. Teraz wydawca potwierdził, że projekt nie będzie dalej rozwijany, a infrastruktura sieciowa przestanie funkcjonować w połowie kwietnia. Do tego czasu użytkownicy mogą wciąż logować się do gry i korzystać z dostępnej zawartości.

Mobilne Warzone od początku budziło mieszane reakcje. Produkcja zebrała pozytywne opinie za próbę wiernego odwzorowania rozgrywki znanej z większych platform, jednak wersja na Androida spotkała się również z krytyką związaną z problemami technicznymi i wydajnościowymi. Mimo uznania części społeczności, projekt nie osiągnął skali zainteresowania, która uzasadniałaby dalsze inwestowanie w nową zawartość.

W oficjalnym komunikacie Activision podziękowało zarówno zespołowi deweloperskiemu, jak i graczom za wsparcie w trakcie funkcjonowania gry. Jednocześnie firma zapewniła, że sezonowe aktualizacje i nowe treści będą nadal przygotowywane do Call of Duty: Mobile, który pozostaje kluczową mobilną odsłoną marki.

Serwery Call of Duty: Warzone Mobile zostaną wyłączone 17 kwietnia 2026 roku, po czym gra nie będzie już dostępna do rozgrywki. Do tego czasu gracze mogą nadal korzystać z tytułu i dostępnej w nim zawartości… Zaangażowanie oraz opinie społeczności wciąż wpływają na przyszłość serii Call of Duty i z niecierpliwością czekamy na dostarczanie istotnych sezonowych treści oraz aktualizacji do Call of Duty: Mobile.

Po 17 kwietnia 2026 roku Warzone Mobile przestanie być grywalne, a dostęp do rozgrywki zostanie całkowicie zablokowany.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

