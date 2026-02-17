Call of Duty: Warzone Mobile znika na dobre. Activision wyłącza serwery po dwóch latach

Po dwóch latach od premiery mobilny tytuł kończy działalność.
Call of Duty: Warzone Mobile oficjalnie zakończy swoją działalność w kwietniu 2026 roku. Activision poinformowało, że serwery produkcji zostaną wyłączone 17 kwietnia, co oznacza definitywny koniec możliwości zabawy. Decyzja zapadła niespełna dwa lata po premierze tytułu, który miał przenieść doświadczenie znane z głównych odsłon serii na smartfony.
Call of Duty: Warzone Mobile znika z rynku. Serwery zostaną wyłączone w kwietniu
Mobilne Warzone od początku budziło mieszane reakcje. Produkcja zebrała pozytywne opinie za próbę wiernego odwzorowania rozgrywki znanej z większych platform, jednak wersja na Androida spotkała się również z krytyką związaną z problemami technicznymi i wydajnościowymi. Mimo uznania części społeczności, projekt nie osiągnął skali zainteresowania, która uzasadniałaby dalsze inwestowanie w nową zawartość.
W oficjalnym komunikacie Activision podziękowało zarówno zespołowi deweloperskiemu, jak i graczom za wsparcie w trakcie funkcjonowania gry. Jednocześnie firma zapewniła, że sezonowe aktualizacje i nowe treści będą nadal przygotowywane do Call of Duty: Mobile, który pozostaje kluczową mobilną odsłoną marki.
Serwery Call of Duty: Warzone Mobile zostaną wyłączone 17 kwietnia 2026 roku, po czym gra nie będzie już dostępna do rozgrywki. Do tego czasu gracze mogą nadal korzystać z tytułu i dostępnej w nim zawartości… Zaangażowanie oraz opinie społeczności wciąż wpływają na przyszłość serii Call of Duty i z niecierpliwością czekamy na dostarczanie istotnych sezonowych treści oraz aktualizacji do Call of Duty: Mobile.
Po 17 kwietnia 2026 roku Warzone Mobile przestanie być grywalne, a dostęp do rozgrywki zostanie całkowicie zablokowany.
