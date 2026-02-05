Nadchodzi nowe Xenoblade Chronicles?

Chociaż Nintendo Switch 2 na rynku znajduje się już od pół roku, dotychczas studio odpowiedzialne za serię Xenoblade Chronicles milczało. Czy wreszcie się to zmieni?

Fani akcyjnych RPG-ów od Monolith Soft być może mają na co czekać. I uważnie powinni spoglądać na dzisiejsze Nintendo Direct. Xenoblade Chronicles wreszcie z nową grą? Jak zauważył użytkownik Wario64, w Spotlight pojawiły się poszlaki sugerujące, że nowe Xenoblade Chronicles powstaje i wyjdzie jeszcze w 2026 roku. W rzeczonym serwisie zaktualizowana została strona aktorki głosowej Caitlin Thorburn. Ta udzieliła głosu kilku postaciom w Xenoblade Chronicles 2 w 2017. A teraz pojawiła się w jej dorobku również nowa pozycja – Xenoblade Chronicles datowane na rok 2026.

Co ciekawe, bardzo prawdopodobne, że jedynie osoba, której dotyczy dany profil, może go edytować. Gdyby tak było, całe te przewidywania zyskałyby znacząco na wiarygodności. Sama Thorburn w nowym Xenoblade Chronicles miałaby ponownie pojawić się jako KOS-MOS. Postać tę dubbingowała ona już zarówno w Xenoblade Chronicles 2, jak i w serii Xenosaga.

W najlepszym scenariuszu powinniśmy zatem wyczekiwać zapowiedzi nowego Xenoblade Chronicles, tym razem na Nintendo Switch 2. W “najgorszym” zaś może chodzić jedynie o ponowne wydanie drugiej odsłony cyklu, właśnie z myślą o NS2. Wszak Nintendo lubuje się w reedycjach starych tytułów, do których dokłada nową zawartość i właśnie z tejże zawartości mogłaby wyniknąć konieczność ponownego zaangażowania Thorburn. Sama seria Xenoblade Chronicles narodziła się w 2010 roku, doczekując się od tego czasu czterech odsłon. Ostatnią z nich było Xenoblade Chronicles 3 z 2022 roku. Od tego czasu ukazało się jedynie Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition z 2025 roku. Był to przygotowany z myślą o pierwszym Nintendo Switch remaster produkcji wydanej pierwotnie jedynie na Wii U.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

