Gracze czekają od lat. Red Dead Redemption 2 Enhanced Edition wciąż ma powstawać

Ulepszona edycja Red Dead Redemption 2 od dłuższego czasu pozostaje jednym z najbardziej wyczekiwanych remasterów wśród graczy. Choć przez lata wokół projektu narosło wiele plotek, najnowsze doniesienia sugerują, że prace nad wersją Enhanced Edition wciąż trwają, a jej premiera ma być zaplanowana na 2026 rok. Informacje te przekazał sprawdzony branżowy insider, który uspokaja fanów obawiających się kolejnych opóźnień.

Red Dead Redemption 2 ma wreszcie doczekać się ulepszonej wersji

Źródłem nowych doniesień jest NatetheHate, który został zapytany w serwisie X o aktualny status ulepszonej wersji gry oraz o to, czy jej debiut mógł zostać przesunięty na 2027 rok. Według jego wiedzy plany wydawnicze nadal zakładają premierę „w tym roku”, co wskazuje na 2026 jako docelowy okres debiutu. Choć nie są to informacje potwierdzone oficjalnie, NatetheHate wielokrotnie udowadniał wiarygodność swoich przecieków.