Gracze czekają od lat. Red Dead Redemption 2 Enhanced Edition wciąż ma powstawać

Enhanced Edition ma trafić na konsole obecnej generacji.
Ulepszona edycja Red Dead Redemption 2 od dłuższego czasu pozostaje jednym z najbardziej wyczekiwanych remasterów wśród graczy. Choć przez lata wokół projektu narosło wiele plotek, najnowsze doniesienia sugerują, że prace nad wersją Enhanced Edition wciąż trwają, a jej premiera ma być zaplanowana na 2026 rok. Informacje te przekazał sprawdzony branżowy insider, który uspokaja fanów obawiających się kolejnych opóźnień.
Red Dead Redemption 2 ma wreszcie doczekać się ulepszonej wersji
Źródłem nowych doniesień jest NatetheHate, który został zapytany w serwisie X o aktualny status ulepszonej wersji gry oraz o to, czy jej debiut mógł zostać przesunięty na 2027 rok. Według jego wiedzy plany wydawnicze nadal zakładają premierę „w tym roku”, co wskazuje na 2026 jako docelowy okres debiutu. Choć nie są to informacje potwierdzone oficjalnie, NatetheHate wielokrotnie udowadniał wiarygodność swoich przecieków.
Oryginalne Red Dead Redemption 2 zadebiutowało w 2018 roku na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Od tamtej pory minęło niemal osiem lat, a tytuł do dziś nie otrzymał aktualizacji przeznaczonej dla obecnej generacji sprzętu. Wśród społeczności od dawna pojawiają się oczekiwania związane z wydaniem wersji oferującej rozdzielczość 4K oraz płynność na poziomie 60 klatek na sekundę.
Warto przypomnieć o niedawnym wydaniu ulepszonej wersji pierwszego Red Dead Redemption. Klasyczna odsłona serii otrzymała aktualizację zapewniającą 4K i 60 FPS na konsolach obecnej generacji, a dodatkowo doczekała się wydań na urządzenia mobilne z systemami iOS oraz Android. Co więcej, gra została udostępniona w ofercie Netflixa i zawierała fabularny dodatek Undead Nightmare. Dla części fanów był to sygnał, że Rockstar może nie planować podobnego odświeżenia drugiej części.
Najnowsze informacje wskazują więc, że Rockstar Games nie porzuciło planów związanych z Red Dead Redemption 2 Enhanced Edition. Jeśli doniesienia się potwierdzą, gracze wreszcie doczekają się wersji dostosowanej do możliwości współczesnych konsol, na którą czekają od wielu lat.
