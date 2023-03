Nicole Kidman dołącza do gwiazdorskiej obsady serialu Para idealna

Serial Para idealna powstaje w oparciu o wydaną także w Polsce powieść kryminalną pod tym samym tytułem. Co ciekawe początkowo powstawał on z myślą o Foxie, ale z czasem drogi producentów się rozeszły i widowisko trafiło w ręce Netflix. Streamingowy gigant postawił na obsadę obfitującą w znane nazwiska, a teraz pojawiła się informacja, że dołącza do niej Nicole Kidman.

Ta hollywódzka gwiazda zagra wśród doskonale znanym widzom na całym świecie aktorów w osobach: Lieva Schreibera (Ray Donovan), Meghann Fahy (Biały Lotos), Dakoty Fanning (Alienista), Jacka Reynora (Midsommar) i Evy Hewson (Co kryją jej oczy). Nicole Kidman wcieli się oczywiście w jedną z głównych ról.

Nicole Kidman w serialu Netflix Para idealna

Sześcioodcinkowy miniserial bazujący na bestsellerowej powieści New York Timesa autorstwa Elin Hilderbrand, opowiada historię tajemniczego morderstwa, które dokonane zostaje w przeddzień ceremonii ślubnej, mającej być wydarzeniem roku w niedużej portowej miejscowości. Zwłoki odkryte w wodzie powodują, że każdy uczestnik planowanej ceremonii staje się automatycznie podejrzanym w śledztwie.