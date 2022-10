Nibel kończy z Twitterem. Popularne konto o grach rezygnuje przez Elona Muska

Kilka miesięcy temu użytkownik uruchomił Patreona, licząc na wsparcie fanów, dzięki którym możliwe było kontynuowanie jego działalności. W długim poście zamieszczonym w serwisie Nibel oznajmił, że nie był w stanie stworzyć interesującego i zrównoważonego Patreona, które gwarantowałoby „niezawodny strumień przychodów”, dlatego zdecydował się zamknąć zarówno swojego konto na Twitterze, jak i Patreona. Wspierającym obiecał zwrot pieniędzy.

Dzisiaj rezygnuję zarówno z Twittera, jak i Patreona. Nie będzie więcej żadnych informacji o grach ode mnie na żadnej platformie.

Przeliczyłem wartość mojej aktywności na Twitterze i zdaję sobie sprawę, że dla zdecydowanej większości ludzi nie jest to nic wartego wspierania. To nie ja jestem popularny, ale ta praca jest przydatna. Nie jest to wartościowe samo w sobie, ale wygodna oszczędność czasu [dla użytkowników] i teraz to rozumiem.