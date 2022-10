Elon Musk spełnił swoją obietnicę. Pierwsze zwolnienia pracowników Twittera

Na początku bieżącego miesiąca informowaliśmy Was, że Elon Musk zmienił decyzję odnośnie do zakupu Twittera – ostatecznie najbogatszy człowiek zapłacić oficjalnie 44 miliardy dolarów, co oznacza, że portal w całości do niego należy. Jak natomiast podaje serwis Bloomberg, Elon rozpoczął zarządzanie od zwolnień. Choć wcześniej informował, że zamierza przeprowadzić sporo zmian w kadrach – planował pozbyć się 75 procent kadry i zwolnić aż 5500 osób, ale na razie chyba zostawił ten pomysł w spokoju.

Pierwsze zwolnienia w kadrach Twittera

Zamiast tego pracę straciły trzy osoby ze ścisłego kierownictwa firmy – dyrektor generalny, dyrektor finansowy oraz główny radca prawny. Pierwsza osoba, Parag Agrawal, dyrektorem była od listopada 2021 roku – po tym jak ze stanowiska zrezygnował Jack Dorsey. Z portalem był związany od ponad dekady; wcześniej zajmował stanowisko dyrektora technicznego.