Next-genowy Xbox będzie potężniejszy o 65% od XSX, ale zapłacimy za niego aż 5 000 zł? Project Helix ma być droższy od PS6

Project Helix ma być hybrydą konsoli i komputera, więc swoje pewnie będzie kosztował.

Microsoft zapowiedział nową generację konsol Xbox pod nazwą kodową Project Helix. Na nowe nieoficjalne informacje o sprzęcie nie musieliśmy długo czekać. Według najnowszego raportu konsola może zaoferować zauważalny skok wydajności względem Xboxa Series X, choć niekoniecznie dzięki samej liczbie jednostek obliczeniowych. Xbox Project Helix będzie kosztował nawet 5 000 zł? Przynajmniej konsola będzie znacznie mocniejsza od Xboxa Series X Źródłem informacji jest materiał opublikowany przez twórcę kanału Moore’s Law is Dead, który przyjrzał się szczegółom architektury planowanego układu APU o nazwie Magnus. To właśnie on ma stanowić serce przyszłej konsoli Microsoftu. Według dostępnych analiz Project Helix otrzyma układ graficzny oparty na architekturze RDNA 5. Choć liczba jednostek obliczeniowych ma być tylko o około 30% wyższa niż w Xbox Series X, sama architektura ma przynieść znacznie większy skok wydajności.

Szacuje się, że pojedyncza jednostka obliczeniowa będzie nawet o 65% szybsza niż w obecnej generacji. W praktyce oznacza to potencjalnie wyraźnie wyższą wydajność w grach oraz większą swobodę dla twórców. Według spekulacji Microsoft może celować w tytuły działające z płynnością przekraczającą 120 klatek na sekundę. Układ Magnus ma dysponować 68 jednostkami obliczeniowymi RDNA 5. Każdy z nich zawierać będzie dwa zestawy shaderów, a całość wspierać ma co najmniej 24 MB pamięci cache L2. Nie tylko GPU ma być znacząco ulepszone. Procesor w Magnusie ma wykorzystywać pełne rdzenie Zen 6, podczas gdy konkurencyjny układ planowany dla PlayStation 6 ma korzystać z bardziej energooszczędnej odmiany Zen 6c. W teorii daje to przewagę w mocy obliczeniowej CPU po stronie konsoli Microsoftu, choć w praktyce różnica może nie być bardzo duża. Według przecieków część zasobów systemowych może być zajęta przez elementy związane z hybrydową naturą sprzętu, który ma łączyć cechy klasycznej konsoli oraz komputera do gier.

APU ma korzystać z 192 bitowej magistrali pamięci i obsługiwać nawet 48 GB pamięci GDDR7. W konstrukcji znajdzie się także jednostka NPU przeznaczona do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją. Jej wydajność ma wynosić około 110 TOPS przy poborze 6 watów lub 46 TOPS przy 1,2 wata. Spekulacje dotyczą również ceny urządzenia. Microsoft już wcześniej sugerował, że następna generacja Xboxa będzie produktem z segmentu premium. Analizy kosztów produkcji układu Magnus sugerują, że sprzedaż konsoli bez marży mogłaby oznaczać cenę w okolicach 900 dolarów. Jeśli firma zdecyduje się na standardową strategię zarabiania na sprzęcie, cena detaliczna mogłaby wzrosnąć do poziomu 999 do nawet 1200 dolarów. Daje to przedział cenowy od około 4 000 do nawet 5 000 zł w przeliczeniu ceny z euro. Warto dodać, że te szacunki są liczone przy obecnych cenach kursów walut, więc pod koniec 2027 roku lub w 2028 roku cena za nowego Xboxa, jak również PlayStation 6, może być wyższa niż obecnie szacowana. W przeciekach pojawia się także wątek możliwego przesunięcia premiery nowych konsol. Zarówno Microsoft jak i Sony mają analizować sytuację rynkową oraz dostępność komponentów. Według nieoficjalnych informacji problemy z dostępnością pamięci mogą zacząć się poprawiać dopiero pod koniec przyszłego roku. Zmiana planów produkcyjnych bywa jednak bardzo kosztowna, dlatego firmy wciąż rozważają, czy opóźnienie rzeczywiście miałoby sens.

