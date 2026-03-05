Xbox Store z dużą wyprzedażą gier. Popularne tytuły taniej nawet o 95%

W cyfrowym sklepie Microsoft wystartowała nowa promocja w Xbox Store, zatytułowana „Best Rated”. W ramach wyprzedaży przeceniono wiele popularnych produkcji na konsole Xbox, a rabaty sięgają nawet -95%.
Najciekawsze oferty z wyprzedaży Xbox Store
Wśród przecenionych gier znalazło się sporo dobrze ocenianych tytułów. Na szczególną uwagę zasługują:
- Little Kitty, Big City - 40,24 zł (-65%)
- Superliminal - 25,49 zł (-70%)
- Penny's Big Breakaway - 44,22 zł (-67%).
- Art of Rally - 29,74 zł (-65%)
- Axiom Verge - 17,49 zł (-75%)
- The Artful Escape - 27,74 zł (-70%)
- SteamWorld Build - 26,99 zł (-80%).
- Like a Dragon: Infinite Wealth – 89,70 zł (-70%)
- Call of Duty: Black Ops II - 65,69 zł (-70%)
