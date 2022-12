Next-genowy Wiedźmin 3 z kolejnymi szczegółami. Znamy godzinę premiery patcha

Zgodnie z zapowiedziami odświeżona wersja gry Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutuje na rynku już w przyszłym tygodniu. Nic więc dziwnego, że studio CD Projekt RED chce dobrze przygotować graczy na ponowne spotkanie z Geraltem z Rivii. Rodzimy deweloper ujawnił bowiem dokładną godzinę premiery aktualizacji, która usprawni działanie gry na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S oraz komputerach osobistych.

CD Projekt RED ujawniło dokładną godzinę premiery next-genowej aktualizacji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon

Okazuje się, że zainteresowani będą mogli rozpocząć swoją przygodę z „next-genową” wersją Wiedźmina 3 już w nocy 14 grudnia. W pierwszej kolejności – równo o północy – zabawę z odświeżonymi przygodami Geralta z Rivii rozpoczną posiadacze PlayStation 5. Godzinę później – o 1:00 czasu polskiego – wspomnianą aktualizacją będą mogli natomiast cieszyć się użytkownicy komputerów osobistych i konsol Xbox Series X/S.



Już jutro – 12 grudnia – o 18:00 czasu polskiego w sieci powinny pojawić się recenzje odświeżonej wersji Wiedźmina 3. Dzień później – o 21:30 – CD Projekt RED zaprosi natomiast graczy na transmisję live, w której trakcie deweloperzy będą świętować premierę aktualizacji, która usprawni działanie wspomnianej produkcji na PC i konsolach obecnej generacji.



Na koniec przypomnijmy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutował na rynku w maju 2015 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W październiku 2019 roku przygody Geralta z Rivii pojawiły się również na Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Wiedźmin 3: Dziki Gon – recenzja. Zachęcamy też do zapoznania się z wrażeniami z portu na konsolę Nintendo Switch pod tym adresem.

