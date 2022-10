New Tales from the Borderlands – zobaczcie pierwsze 40 minut gameplayu

Druga część Tales from the Borderlands debiutuje już jutro. Wcześniej mieliśmy okazję zobaczyć trailery (z panią naukowiec i jogurtową Fran ). Teraz spadło embargo na treści związane z przygodówką, w związku z czym w internecie jak grzyby po deszczu pojawiają się pierwsze recenzje i gameplaye. Co dotyczy tych ostatnich, to portal GameSpot opublikował wideo, które pokazuje pierwsze 40 minut rozgrywki . Materiał zamieszczamy na samym dole.

New Tales from the Borderlands opowiada o losach trzech ciekawych postaci: uwielbiającej mrożone jogurty Fran, uczonej Anu i jej brata. Będziemy towarzyszyć im podczas jednego dnia z ich życia, a zdarzy się tu sporo. W opisie przygodówki na Steamie czytamy:

W wiecznie rozdartej wojną metropolii Promethea będziesz kontrolować Anu, Octavio i Fran w najgorszym dniu ich życia. Pomóż tym trzem sympatycznym przegrywom, którzy próbują zmienić świat (a może nawet go ocalić)! Staw czoła inwazji na planetę, wściekłemu potworowi ze skarbca i kapitalistom o zimnym sercu w tej emocjonującej, filmowej grze, w której to od ciebie zależy, co stanie się dalej!

New Tales from the Borderlands – platformy i wymagania

Od jutra gra od Gearbox Software będzie dostępna na pecetach i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Osoby, które zamierzają zachwycać się tą produkcją na komputerze, odsyłamy tutaj – pod tym adresem poznacie wymagania sprzętowe.