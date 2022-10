New Tales from the Borderlands – trailer prezentuje zakręconą panią naukowiec

Gra trafi do sklepów już w tym tygodniu.

Premiera sequela Tales from the Borderlands odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. Nic więc dziwnego, że twórcy z Gearbox Software i wydawca 2K ostatnio publikują coraz to nowe materiały promocyjne z gry. Wcześniej pokazywaliśmy wideo z Fran, która spiera się z nożownikiem o mrożony jogurt . Natomiast dzisiejsze nagranie prezentuje wyluzowaną uczoną Anu . Filmik zobaczycie na samym dole.

W grze spotkamy trzy ciekawe postacie: wspomniane Fran i Anu oraz brata tej ostatniej – i mamy towarzyszyć im podczas (nie)codziennych wydarzeń. Będzie tu miało miejsce naprawdę dużo nieoczekiwanych zwrotów akcji. W opisie tytułu na Steamie czytamy:

W wiecznie rozdartej wojną metropolii Promethea będziesz kontrolować Anu, Octavio i Fran w najgorszym dniu ich życia. Pomóż tym trzem sympatycznym przegrywom, którzy próbują zmienić świat (a może nawet go ocalić)! Staw czoła inwazji na planetę, wściekłemu potworowi ze skarbca i kapitalistom o zimnym sercu w tej emocjonującej, filmowej grze, w której to od ciebie zależy, co stanie się dalej! Poznaj całą plejadę odmieńców, zabójczych botów i gadających pistoletów w tym wyścigu na szczyt!

Data premiery New Tales from the Borderlands

Druga część Tales from the Borderlands trafi na półki sklepowe 21 października. Od tego dnia produkcja będzie dostępna na PC i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Osoby, które zamierzają zagrać w przygodówkę od Gearbox Software na komputerze, odsyłamy tutaj – poznacie tu wymagania sprzętowe.