New Tales from the Borderlands na świeżym trailerze. Napaść i mrożony jogurt

Premiera sequela przygodówki Tales from the Borderlands odbędzie się już za 10 dni. Wcześniej mieliśmy okazję zobaczyć kilkunastominutowy gameplay , natomiast teraz twórcy pokazali trailer prezentujący jedną z postaci – Fran – która spiera się z nożownikiem o mrożony jogurt . Filmik publikujemy na samym dole.

New Tales From the Borderlands opowiada, jak nazwa sugeruje, nową historię i przedstawia nowych bohaterów – a konkretnie trójkę nieudaczników. Pokazana na wideo Fran zalicza się do tej paczki. Postacie będą walczyły z systemem kapitalistycznym oraz botami. W opisie produkcji na Steamie czytamy:

Zadecyduj o losie altruistycznej pani naukowiec Anu, jej ambitnego i cwanego brata Octavio oraz zadziornej, ciskającej mrożonym jogurtem Fran. Nie mając nic do stracenia i wszystko do zgarnięcia, musisz przebrnąć przez pięć porywających rozdziałów pełnych uzbrojonych bandytów, bestii z innego świata i pysznych tacos.

New Tales from the Borderlands – data premiery

Sequel Tales from the Borderlands trafi do sklepów 21 października. Od tego dnia przygodówka będzie dostępna na PC i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli zamierzacie zagrać na komputerze, to gdzieś tutaj publikowaliśmy wymagania dla wersji blaszakowej.