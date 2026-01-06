Zaloguj się lub Zarejestruj

Netflix wraca do Stranger Things w filmie dokumentalnym, dając fanom sporo materiałów zza kulis

Jakub Piwoński
2026/01/06 11:00
To koniec pewnej epoki. Po finałowym, piątym sezonie kultowego serialu platforma zapowiada dokument odsłaniający kulisy powstawania Stranger Things 5.

Przygoda z Stranger Things dobiegła końca – piąty sezon zamknął główną historię jednego z najważniejszych seriali w historii Netfliksa. Choć wiele wskazuje na to, że to jeszcze nie definitywne pożegnanie z tym uniwersum i w przyszłości mogą pojawić się spin-offy, dla części widzów finał oznacza prawdziwy koniec pewnej epoki. Z myślą o tych bardziej sentymentalnych widzach platforma przygotowała coś specjalnego – właśnie zapowiedziano film dokumentalny poświęcony kulisom powstawania ostatniego sezonu.

Stranger Things
Stranger Things

Nadchodzi dokument o słynnym serialu Netflix

Netflix opublikował zwiastun oraz ujawnił datę premiery dokumentu skupionego na realizacji Stranger Things 5. Produkcja zatytułowana Ostatnia przygoda: Jak powstawało Stranger Things 5 trafi do oferty serwisu 12 stycznia. Film pokaże proces twórczy stojący za finałem serialu – od pracy scenarzystów, przez decyzje reżyserskie, aż po codzienność na planie.

Za kamerą stanęła Martina Radwan, która przez blisko rok towarzyszyła ekipie podczas zdjęć. Jak podkreśla, możliwość obserwowania pracy braci Dufferów i zespołu, który przez dekadę budował fenomen Stranger Things, była wyjątkowym doświadczeniem. Twórcy serialu przyznają z kolei, że inspiracją były dla nich klasyczne materiały zza kulis wielkich produkcji filmowych – dziś coraz rzadziej spotykane – i właśnie do takiej formy chcieli nawiązać, oddając hołd całej historii projektu.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




