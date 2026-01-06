Netflix wraca do Stranger Things w filmie dokumentalnym, dając fanom sporo materiałów zza kulis

Przygoda z Stranger Things dobiegła końca – piąty sezon zamknął główną historię jednego z najważniejszych seriali w historii Netfliksa. Choć wiele wskazuje na to, że to jeszcze nie definitywne pożegnanie z tym uniwersum i w przyszłości mogą pojawić się spin-offy, dla części widzów finał oznacza prawdziwy koniec pewnej epoki. Z myślą o tych bardziej sentymentalnych widzach platforma przygotowała coś specjalnego – właśnie zapowiedziano film dokumentalny poświęcony kulisom powstawania ostatniego sezonu.

Nadchodzi dokument o słynnym serialu Netflix

Netflix opublikował zwiastun oraz ujawnił datę premiery dokumentu skupionego na realizacji Stranger Things 5. Produkcja zatytułowana Ostatnia przygoda: Jak powstawało Stranger Things 5 trafi do oferty serwisu 12 stycznia. Film pokaże proces twórczy stojący za finałem serialu – od pracy scenarzystów, przez decyzje reżyserskie, aż po codzienność na planie.