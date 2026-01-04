James Gunn o przyszłości DC po przejęciu Warner Bros. przez Netflix.: „To ekscytujące”

Czy to tylko kurtuazja ze strony współszefa DC, czy naprawdę rozgrywający się deal go ekscytuje?

W ostatnich miesiącach wokół filmowego uniwersum DC narosło sporo niepewności. Pojawiły się np. doniesienia, że Zach Cregger, reżyser Zniknięć, próbował sprzedać projekt DC zatytułowany Henchman wytwórni Skydance/Paramount, mimo że formalnie zielone światło dla takich produkcji wciąż należało do Jamesa Gunna. Ruch ten odebrano jako pośredni policzek wymierzony Warner Bros. oraz duetowi Gunn–Peter Safran, który obecnie sprawuje pełną kontrolę kreatywną nad DCU.

Czy Netflix wpłynie na kształt DCU?

Sytuacja była dodatkowo podgrzewana spekulacjami o możliwym przejęciu Warner Bros. przez Paramount i obawami fanów, że nowe kierownictwo mogłoby zmienić kurs obrany przez Gunna. Ostatecznie jednak Warner Bros. postawiło na ofertę Netflixa, stabilizując sytuację właścicielską studia. W styczniu 2026 roku James Gunn odniósł się do tych zawirowań w podcaście Awards Circuit Variety, podkreślając swoje ostrożne, ale pozytywne nastawienie.