Nadchodzący aktorski spin-off Stranger Things rzuci nowe światło na jedną z nurtujących fanów zagadek

Po 10 latach Stranger Things dobiegło końca, ale – jak już wcześniej potwierdziliśmy – na razie nie ma co liczyć na 6. sezon kontynuujący oryginalną historię. Netflix nie zamierza jednak rezygnować z jednej ze swoich największych marek. Pewne są już dwa projekty poboczne: animowany spin-off rozgrywający się pomiędzy 2. a 3. sezonem oraz jeden serial aktorski. Teraz bracia Duffer ujawnili jego pierwsze konkretne szczegóły.

Spin-off Stranger Things ujawni ważny sekret

Choć o aktorskim spin-offie mówiło się od dawna, dopiero wywiad dla Variety rzucił więcej światła na jego fabułę. Twórcy potwierdzili, że punkt wyjścia historii ma związek z tajemniczym kamieniem, który pojawia się w wątku Henry’ego i prowadzi go na drogę ku staniu się Vecną. Jak podkreśla Matt Duffer, nie należy jednak oczekiwać prostego rozwinięcia znanych motywów: