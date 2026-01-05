Nowy, zagadkowy serial Netflix jest hitem ostatnich tygodni (ale nie pokonał Stranger Things)

Nowy serial kryminalny Netflixa szybko podbił serca widzów i w kilka dni od premiery wspiął się na drugie miejsce najchętniej oglądanych produkcji na platformie. O krok za daleko, bo o nim mowa, nie zdołał co prawda zdetronizować Stranger Things, ale i tak okazał się jednym z największych hitów ostatnich tygodni. To kolejna adaptacja prozy Harlana Cobena, który ma już na koncie aż 12 seriali zrealizowanych dla Netflixa.

O krok z daleko nowym, kryminalnym hitem Netflix

O krok za daleko opowiada historię Simona – mężczyzny prowadzącego pozornie idealne życie. Wszystko rozpada się w chwili, gdy jego najstarsza córka Paige ucieka z domu. Kiedy ojciec odnajduje ją po czasie w miejskim parku, bezbronną i uzależnioną od narkotyków, rozpoczyna się dramatyczna walka o jej powrót i odkrycie prawdy, która okazuje się znacznie bardziej skomplikowana, niż ktokolwiek mógł przypuszczać.