Nowy, zagadkowy serial Netflix jest hitem ostatnich tygodni (ale nie pokonał Stranger Things)

Jakub Piwoński
2026/01/05 09:30
To serial na podstawie prozy Harlana Cobena.

Nowy serial kryminalny Netflixa szybko podbił serca widzów i w kilka dni od premiery wspiął się na drugie miejsce najchętniej oglądanych produkcji na platformie. O krok za daleko, bo o nim mowa, nie zdołał co prawda zdetronizować Stranger Things, ale i tak okazał się jednym z największych hitów ostatnich tygodni. To kolejna adaptacja prozy Harlana Cobena, który ma już na koncie aż 12 seriali zrealizowanych dla Netflixa.

O krok za daleko
O krok za daleko

O krok z daleko nowym, kryminalnym hitem Netflix

O krok za daleko opowiada historię Simona – mężczyzny prowadzącego pozornie idealne życie. Wszystko rozpada się w chwili, gdy jego najstarsza córka Paige ucieka z domu. Kiedy ojciec odnajduje ją po czasie w miejskim parku, bezbronną i uzależnioną od narkotyków, rozpoczyna się dramatyczna walka o jej powrót i odkrycie prawdy, która okazuje się znacznie bardziej skomplikowana, niż ktokolwiek mógł przypuszczać.

O krok za daleko został nakręcony przez Nimera Rasheda i Ishera Sahotę, a scenariusz wyszedł spod pióra Danny’ego Brocklehursta. W rolach głównych zobaczymy m.in. Jamesa Nesbitta jako Simona, Ruth Jones, Minnie Driver, Ellie de Lange czy Alfreda Enocha

GramTV przedstawia:

Serial zebrał mieszane recenzje krytyków – na Rotten Tomatoes uzyskał 75% wśród recenzentów, ale tylko 48% w ocenach widzów. Część krytyków chwali mocne kreacje aktorskie i emocjonalne napięcie, inni zarzucają produkcji schematyczność. Opinie widzów są podzielone: jedni uznają O krok za daleko za przesadzony melodramat, inni doceniają liczne zwroty akcji i umiejętne podtrzymywanie napięcia do samego końca. Jedno jest pewne – mimo wad, O krok za daleko skutecznie przykuwa uwagę i potwierdza, że nazwisko Harlana Cobena wciąż działa na widzów jak magnes.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/netflixs-new-mystery-show-is-an-instant-hit-but-it-cant-dethrone-stranger-things/

Popkultura
Netflix
Run Away
O krok za daleko
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




