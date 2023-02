Netflix ulepsza jeden ze swoich planów. Użytkownicy zyskają dodatkowe profity

Walka z dzieleniem kont wchodzi w decydującą fazę i już wkrótce Netflix zablokuje dostęp tym użytkownikom, którzy nie posiadają własnego konta. Aby zachęcić ich do powrotu, firma ulepszyła swój najdroższy pakiet nazwany Premium. Posiadacze najwyższego abonamentu będą mogli skorzystać dźwięku przestrzennego w wybranych treściach, a także z większej liczby urządzeń, na których będą mogli oglądać materiały.

Netflix wprowadzi dźwięk przestrzenny do filmów i seriali

Pierwszą z nowości jest wprowadzenie dźwięku przestrzennego do 700 produkcji, w tych takich hitach, jak Stranger Things, Obserwator, Wednesday, czy Glass Onion. Również nadchodzące tytuły, w tym czwarty sezon Ty, Luther: The Fallen Sun oraz komedia romantyczna U mnie czy u ciebie? będą wspierały dźwięk przestrzenny. Ponadto posiadacze pakietu Premium będą mogli korzystać z Netflixa na sześciu urządzeniach, zamiast czterech, jak było do tej pory.