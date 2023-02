Nowy serial Netflixa to wielki hit, którego nikt nie ogląda. Fani obawiają się kasacji

Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem anulowanych przez Netflixa seriali. Również twórcy pełnometrażowych filmów nie mogą czuć się bezpiecznie i przed kilkoma dniami informowano o zrezygnowaniu przez platformę z dystrybucji dwóch ukończonych już produkcji. Nic więc dziwnego, że widzowie krytycznie zareagowali na komentarz prezesa Netflixa, Teda Sarandosa, który wyznał, że „nigdy nie anulowali udanego serialu”. Teraz fani najnowszej produkcji platformy obawiają się, że pomimo ciepłego przyjęcia serialu przez recenzentów i widzów, serial spotka ten sam los co 1899 czy Warrior Nun i nie doczeka się kolejnego sezonu.

Lockwood i spółka zostanie skasowany po pierwszym sezonie?

Lockwood i spółka pojawił się na Netflixie 27 stycznia i szybko stał się jednym z najlepiej ocenianych oryginalnych seriali platformy. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja może pochwalić się 89% pozytywnych recenzji i 95% pozytywnych ocen od widzów. Podobnie to wygląda w przypadku Metacritic, gdzie średnia ocena serialu to 78/100. Lockwood i spółka nie otrzymało szeroko zakrojonej kampanii marketingowej, a mimo to wielu widzów dostrzegło ten serial i dało mu szansę.

Ale to może okazać się za mało, aby produkcja przetrwała po pierwszym sezonie. Netflix zaprezentował nowe dane oglądalności swoich produkcji z ubiegłego tygodnia, z których wynika, że Lockwood i spółka w ciągu premierowego weekendu oglądano zaledwie przez 25,1 mln godzin. Taki sam rezultat uzyskał drugi sezon Wikingowie: Walhalla, dla którego był to trzeci tydzień z rzędu na liście najpopularniejszych anglojęzycznych seriali Netflixa.

Najnowszy serial dla młodzieży zajął dopiero szóste miejsce na liście i choć fani mogą mieć nadzieję, że wynik zostanie poprawiony w pierwszym pełnym tygodniu od premiery, to nie wydaje się, aby przybyło na tyle dużo chętnych, aby Netflix zdecydował się kontynuować serial. W mediach społecznościowych fani Lockwood i spółka nie mają nadziei, że będą musieli pożegnać się z serialem po pierwszym sezonie.

Właśnie premierę miał nowy serial Netflix Lockwood i spółka i jest niesamowity. Zdecydowanie polecam obejrzeć. Znając jednak Netflixa, prawdopodobnie anulują go przed sezonem 2

Wczytywanie ramki mediów.

12 minut ”Lockwood i spółka” i już to kocham, ale potem sobie przypominam, że to serial Netflixa, więc nie powinienem się zbytnio przywiązywać, bo prawdopodobnie go anulują.

Wczytywanie ramki mediów.

Netflix robi bardzo niewiele, by promować Lockwood i spółka od Joe Cornisha, a szkoda, bo teraz oglądam serial i jest dobrze. To jest naprawdę dobre. Wyrazisty scenariusz, sprawiający frajdę świat, świetna obsada i wersja fantastycznego Londynu, w której młodzież jest przeżuwana dla zysku.

Wczytywanie ramki mediów.