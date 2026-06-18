Netflix skasował serial twórców Stranger Things. Wielkie science fiction kończy się po jednym sezonie

Miał być następcą jednego z największych hitów platformy, ale nie doczeka się kontynuacji.
Netflix podjął decyzję o skasowaniu serialu The Boroughs po zaledwie jednym sezonie. To o tyle zaskakujące, że produkcja była pierwszym dużym projektem Matta i Rossa Dufferów po zakończeniu prac nad fenomenalnym Stranger Things.
The Boroughs zostało skasowane po jednym sezonie
Serial zadebiutował 21 maja i od premiery regularnie pojawiał się w zestawieniach najchętniej oglądanych produkcji platformy. Nie wystarczyło to jednak, by przekonać Netflix do zamówienia kolejnych odcinków.
The Boroughs opowiadało historię grupy seniorów mieszkających w pozornie idealnej społeczności emerytów położonej na pustynnych terenach Nowego Meksyku. Gdy jeden z mieszkańców natrafia na ślady tajemniczego zagrożenia, grupa outsiderów rozpoczyna śledztwo prowadzące do odkrycia mrocznego sekretu skrywanego przez osiedle.
GramTV przedstawia:
Produkcja była często porównywana do kultowego filmu Kokon z 1985 roku. Zamiast dziecięcych bohaterów znanych ze Stranger Things, tym razem w centrum wydarzeń znaleźli się starsi mieszkańcy walczący z nadprzyrodzonym zagrożeniem. W obsadzie znaleźli się między innymi Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters oraz Bill Pullman.
Według doniesień branżowych mediów jednym z problemów mogły być wysokie koszty produkcji. Science fiction pozostaje jednym z najdroższych gatunków telewizyjnych, a serial nie osiągnął popularności porównywalnej z Stranger Things, które przez lata było jedną z najważniejszych marek Netflixa.
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