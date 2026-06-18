Netflix skasował serial twórców Stranger Things. Wielkie science fiction kończy się po jednym sezonie

Miał być następcą jednego z największych hitów platformy, ale nie doczeka się kontynuacji.

Netflix podjął decyzję o skasowaniu serialu The Boroughs po zaledwie jednym sezonie. To o tyle zaskakujące, że produkcja była pierwszym dużym projektem Matta i Rossa Dufferów po zakończeniu prac nad fenomenalnym Stranger Things. The Boroughs zostało skasowane po jednym sezonie Serial zadebiutował 21 maja i od premiery regularnie pojawiał się w zestawieniach najchętniej oglądanych produkcji platformy. Nie wystarczyło to jednak, by przekonać Netflix do zamówienia kolejnych odcinków.

The Boroughs opowiadało historię grupy seniorów mieszkających w pozornie idealnej społeczności emerytów położonej na pustynnych terenach Nowego Meksyku. Gdy jeden z mieszkańców natrafia na ślady tajemniczego zagrożenia, grupa outsiderów rozpoczyna śledztwo prowadzące do odkrycia mrocznego sekretu skrywanego przez osiedle.

GramTV przedstawia:

Produkcja była często porównywana do kultowego filmu Kokon z 1985 roku. Zamiast dziecięcych bohaterów znanych ze Stranger Things, tym razem w centrum wydarzeń znaleźli się starsi mieszkańcy walczący z nadprzyrodzonym zagrożeniem. W obsadzie znaleźli się między innymi Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters oraz Bill Pullman. Według doniesień branżowych mediów jednym z problemów mogły być wysokie koszty produkcji. Science fiction pozostaje jednym z najdroższych gatunków telewizyjnych, a serial nie osiągnął popularności porównywalnej z Stranger Things, które przez lata było jedną z najważniejszych marek Netflixa. Decyzja platformy zbiegła się także z inną ważną informacją dotyczącą braci Duffer. Niedawno potwierdzono, że twórcy przenoszą swoje filmowe projekty do Paramount Pictures, gdzie przygotowują tajemniczy widowiskowy film zaplanowany na listopad 2028 roku. Przeczytaj recenzję filmu The Boroughs

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









