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Netflix skasował serial twórców Stranger Things. Wielkie science fiction kończy się po jednym sezonie

Jakub Piwoński
2026/06/18 14:30
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Miał być następcą jednego z największych hitów platformy, ale nie doczeka się kontynuacji.

Netflix podjął decyzję o skasowaniu serialu The Boroughs po zaledwie jednym sezonie. To o tyle zaskakujące, że produkcja była pierwszym dużym projektem Matta i Rossa Dufferów po zakończeniu prac nad fenomenalnym Stranger Things.

The Boroughs
The Boroughs

The Boroughs zostało skasowane po jednym sezonie

Serial zadebiutował 21 maja i od premiery regularnie pojawiał się w zestawieniach najchętniej oglądanych produkcji platformy. Nie wystarczyło to jednak, by przekonać Netflix do zamówienia kolejnych odcinków.

The Boroughs opowiadało historię grupy seniorów mieszkających w pozornie idealnej społeczności emerytów położonej na pustynnych terenach Nowego Meksyku. Gdy jeden z mieszkańców natrafia na ślady tajemniczego zagrożenia, grupa outsiderów rozpoczyna śledztwo prowadzące do odkrycia mrocznego sekretu skrywanego przez osiedle.

GramTV przedstawia:

Produkcja była często porównywana do kultowego filmu Kokon z 1985 roku. Zamiast dziecięcych bohaterów znanych ze Stranger Things, tym razem w centrum wydarzeń znaleźli się starsi mieszkańcy walczący z nadprzyrodzonym zagrożeniem. W obsadzie znaleźli się między innymi Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters oraz Bill Pullman.

Według doniesień branżowych mediów jednym z problemów mogły być wysokie koszty produkcji. Science fiction pozostaje jednym z najdroższych gatunków telewizyjnych, a serial nie osiągnął popularności porównywalnej z Stranger Things, które przez lata było jedną z najważniejszych marek Netflixa.

Decyzja platformy zbiegła się także z inną ważną informacją dotyczącą braci Duffer. Niedawno potwierdzono, że twórcy przenoszą swoje filmowe projekty do Paramount Pictures, gdzie przygotowują tajemniczy widowiskowy film zaplanowany na listopad 2028 roku.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/netflix-cancels-duffer-brothers-the-boroughs-1236624641/

Tagi:

Popkultura
serial
Netflix
skasowany projekt
science fiction
Alfred Molina
skasowany serial
Bracia Duffer
serial SF
serial science-fiction
The Boroughs
Geena Davis
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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