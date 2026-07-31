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Powiększa się obsada nowego science fiction od oscarowych twórców. Do projektu dołącza kolejna gwiazda Odysei

Jakub Piwoński
2026/07/31 13:30
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John Leguizamo zagra w tajemniczym widowisku science fiction duetu The Daniels. Na planie ponownie spotka się z Mattem Damonem, z którym niedawno wystąpił w głośnej Odysei.

Obsada nowego filmu od The Daniels, czyli oscarowego duetu Daniel Kwan i Daniel Scheinert, ponownie się powiększyła. Jak informuje Deadline, do powstającego, niezwykle tajemniczego widowiska science fiction dołączył John Leguizamo, który ponownie zagra u boku Matta Damona. Obaj aktorzy wystąpili wcześniej w Odysei, jednym z największych kinowych hitów tego roku.

John Leguizamo
John Leguizamo

Tajemniczy projekt nabiera kształtów. John Leguizamo w obsadzie

The Daniels sami napiszą scenariusz i staną za kamerą swojego nowego filmu. Oprócz Matta Damona i Johna Leguizamo w obsadzie znaleźli się również Sandra Oh, Michael Gandolfini, Charles Melton oraz Sean Kaufman. Według doniesień Leguizamo otrzymał angaż po tym, jak twórcy zobaczyli jego występ w Odysei. Aktor miał zrobić na nich na tyle duże wrażenie, że powierzono mu ostatnią z kluczowych ról w produkcji. Zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

GramTV przedstawia:

Szczegóły fabuły wciąż pozostają tajemnicą, ale Matt Damon zdradził wcześniej, że projekt przedstawiono mu jako połączenie Klubu winowajców, Incepcji, filmu anime oraz niewyemitowanego odcinka programu Last Week Tonight with John Oliver. Nieoficjalne informacje sugerują natomiast, że będzie to widowisko science fiction z elementami kina superbohaterskiego, w którym głównym antagonistą ma być... globalne ocieplenie. Historia ma rozgrywać się na dwóch płaszczyznach czasowych – w latach 80. oraz współcześnie, a jednym z głównych wątków będzie grupa dzieci.

Film powstaje pod roboczym tytułem Thasnagar. Ma trafic do kin 19 listopada 2027 roku. Będzie to pierwsza pełnometrażowa produkcja The Daniels od czasu oscarowego Wszystko wszędzie naraz, które zdobyło siedem Oscarów, w tym za najlepszy film, reżyserię i scenariusz.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/30/john-leguizamo-joins-the-daniels-next-film-reuniting-with-the-odyssey-co-star-matt-damon

Tagi:

Popkultura
science fiction
aktor
John Leguizamo
Wszystko wszędzie naraz
nowy film
Odyseja
The Daniels
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112