Powiększa się obsada nowego science fiction od oscarowych twórców. Do projektu dołącza kolejna gwiazda Odysei

John Leguizamo zagra w tajemniczym widowisku science fiction duetu The Daniels. Na planie ponownie spotka się z Mattem Damonem, z którym niedawno wystąpił w głośnej Odysei.

Obsada nowego filmu od The Daniels, czyli oscarowego duetu Daniel Kwan i Daniel Scheinert, ponownie się powiększyła. Jak informuje Deadline, do powstającego, niezwykle tajemniczego widowiska science fiction dołączył John Leguizamo, który ponownie zagra u boku Matta Damona. Obaj aktorzy wystąpili wcześniej w Odysei, jednym z największych kinowych hitów tego roku.

Tajemniczy projekt nabiera kształtów. John Leguizamo w obsadzie

The Daniels sami napiszą scenariusz i staną za kamerą swojego nowego filmu. Oprócz Matta Damona i Johna Leguizamo w obsadzie znaleźli się również Sandra Oh, Michael Gandolfini, Charles Melton oraz Sean Kaufman. Według doniesień Leguizamo otrzymał angaż po tym, jak twórcy zobaczyli jego występ w Odysei. Aktor miał zrobić na nich na tyle duże wrażenie, że powierzono mu ostatnią z kluczowych ról w produkcji. Zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.