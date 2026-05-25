The Boroughs – recenzja serialu. To coś więcej niż Stranger Things dla seniorów

Najbardziej oczekiwany finał ostatnich lat, czyli finałowy sezon Stranger Things, zawiódł wiele osób. Zamiast spektakularnego zwieńczenia otrzymaliśmy produkcję skupioną na emocjach bohaterów i wielu fabularnych skrótach, które rozzłościły fanów, spodziewających się ogromnej bitwy z Pożeraczem Umysłów. Tym samym bracia Duffer dołączyli do twórców Gry o tron, którzy wiele lat wcześniej również zdenerwowali widzów pośpiesznym i mało logicznym finałem kultowej już serii fantasy. Przed Dufferami trudna droga odkupienia, aby ich nazwisko znów stało się gwarantem jakości. Pierwszym do tego krokiem jest najnowszy serial The Boroughs, który co prawda bracia nie reżyserowali, ani też nie pisali scenariuszy, ale współprodukowali. Dodatkowo najnowsza propozycja od Netflixa ma wiele wspólnego ze Stranger Things, choć tym razem celuje w o wiele starszą grupę docelową. Czy The Boroughs ma szansę stać się hitem na miarę poprzedniego dzieła Dufferów? Oczywiście, że nie, ale to nadal kawał solidnego science fiction, które warto sprawdzić.

Po śmierci żony Sam Cooper (Alfred Molina) trafia do The Boroughs, osiedla dla seniorów w Nowym Meksyku. Początkowo zgorzkniały mężczyzna, który wciąż pogrążony jest w żałobie i chce wyłącznie doczekać swoich ostatnich dni, nawiązuje relację z Jack’iem Willardem (Bill Pullman). Niedługo później zostaje zaatakowany przez jednego z mieszkańców, który ostrzega go przed tajemniczą, złowrogą siłą. Wkrótce umiera również jeden z mieszkańców The Boroughs, a Sam odkrywa, że w miasteczku grasuje potwór. Do Coopera dołącza emerytowany lekarz Wally Baker (Denis O'Hare) oraz była dziennikarka Judy Daniels (Alfre Woodard), którzy chcą dowiedzieć się, kto lub bardziej co zagraża mieszkańcom osiedla spokojnej starości i co wspólnego ma z tym jego zarządca, czyli Blaine Shaw (Seth Numrich).

Serial czerpie inspiracje z lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to amerykański sen spełniał się dla osób, którym udało się wyrwać z miasta i zamieszkać na malowniczym, kolorowym i idealnie skomponowanym osiedlu, gdzie zawsze świeci słońce, a sąsiad z uśmiechem na ustach powie „dzień dobry”. Właśnie takim miejscem wydaje się The Boroughs, ale właściwi twórcy serialu, czyli Jeffrey Addiss i Will Matthews, od samego początku dają widzom znać, że pod fasadą życia z marzeń kryje się przerażająca i niepokojąca prawda. Otrzymujemy więc tu klasyczny klimat znany chociażby z Żon ze Stepford, czy Miasteczka Wayward Pines, a serial nawet czerpie trochę z atmosfery innego hitu science fiction romansującego z horrorem, czyli Stamtąd. Co jednak odróżnia wszystkie te tytuły od The Boroughs, to postawienie w centrum historii seniorów. To już drugi w ostatnich miesiącach serial Netflixa, po Czwartkowym Klubie Zbrodni, który opowiada o starszych ludziach, którzy ani myślą zakładać ciepłe kapcie i rozsiadać się wygodnie na fotelu przed telewizorem.

Co najważniejsze, serial nie traktuje ich protekcjonalnie, jak ma to miejsce w wielu innych produkcjach. Bohaterowie jak Sam, Renee, czy Jack są pełnoprawnymi postaciami, ze wszystkimi swoimi zaletami i wadami, również tymi obarczonymi wiekiem. The Boroughs ucieka więc od komediowych stereotypów dotyczących seniorów, prezentując ich pełne emocjonalne spektrum, ale również pragnienia, marzenia, czy konflikty. Serial nie pomija jednak kwestii ich wieku, podkreślając ich zmęczenie życiem, czy problemy ze zdrowiem, ale ma to służyć przede wszystkim rozbudowaniu historii i poszczególnych wątków tych postaci, a nie jako żart, czy część zabawnych sytuacji, których w The Boroughs wcale dużo nie ma. Serial podkreśla, że społeczeństwo traktuje starszych ludzi niczym dzieci, co stanowi ciekawą paralelę do Stranger Things, gdzie młodzi bohaterowie również byli ignorowani przez dorosłych, chociaż ostrzegali przed nadciągającym zagrożeniem. To jeden z najciekawszych motywów nowego serialu Netflixa, który dodatkowo podbudowany jest groźbą zamknięcia bohaterów w centrum medycznym, przywodzącym na myśl połączenie hospicjum z więzieniem. Addiss i Matthews nie uciekają więc w swojej produkcji od trudnych tematów, krytykując podejście do starszych ludzi, którym łatwo odebrać podmiotowość wyłącznie pod pretekstem opieki i wsparcia w codziennym życiu.

Bliskie spotkanie

Nawet jeżeli nie interesują Was te tematy, to The Boroughs ma do zaoferowania świetną atmosferę, która przywodzi na myśl nie tylko Stranger Things, ale również dzieła Stevena Spielberga, jak Bliskie spotkania trzeciego stopnia, czy E.T. Serial czerpie też sporo z Kokonu od Rona Howarda, chociażby pod względem swojej tematyki, ale nie brakuje również odniesień do kultowego Goonies, choć The Boroughs jest zdecydowanie mniej przygodowe, a bardziej oparte na wątkach science fiction i tajemnicy. Pomimo wszystkich tych analogii serial nie jest pustą kopią, która jedynie czerpie inspiracje, a nie daje nic w zamian. Wręcz przeciwnie i sam motyw starości dodaje paradoksalnie wiele świeżości do znanych motywów z kina sci-fi.