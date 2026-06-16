Twórcy Stranger Things opuszczają Netflix na rzecz Paramount. Ich nowy film trafi do kin

Bracia Duffer rozpoczynają nowy rozdział kariery po zakończeniu jednego z największych serialowych fenomenów ostatniej dekady.

Po latach współpracy z Netflixem Matt i Ross Duffer, twórcy serialu Stranger Things, przenoszą się do Paramount. Studio właśnie ujawniło pierwsze szczegóły dotyczące ich nowego projektu. Tajemniczy film braci Duffer trafi do kin Na razie film pozostaje owiany tajemnicą. Nie znamy jego tytułu, fabuły ani obsady. Wiadomo jedynie, że bracia Duffer sami napiszą scenariusz i staną za kamerą. Paramount wyznaczył już jednak datę premiery – produkcja trafi do kin 3 listopada 2028 roku.

Według wcześniejszych doniesień jednym z powodów zakończenia współpracy z Netflixem miały być różnice dotyczące dystrybucji. Bracia Duffer mieli oczekiwać pełnoprawnych premier kinowych swoich przyszłych projektów, podczas gdy Netflix pozostaje skoncentrowany przede wszystkim na modelu streamingowym. Paramount zaoferował twórcom znacznie szersze możliwości. Podpisana umowa obejmuje zarówno produkcje przeznaczone do kin, jak i projekty przygotowywane z myślą o streamingu.

GramTV przedstawia:

Moment zmiany nie jest przypadkowy. Wraz z premierą piątego sezonu Stranger Things zakończył się serial, który przez niemal dekadę był wizytówką Netflixa i jedną z najpopularniejszych produkcji platformy. Oznacza to, że po raz pierwszy od wielu lat bracia Duffer będą mogli skupić się na zupełnie nowych historiach. Choć dziś kojarzeni są niemal wyłącznie ze Stranger Things, wcześniej stworzyli również thriller science fiction W ukruciu z 2015 roku oraz pracowali przy serialu Miasteczko Wayward Pines. Na szczegóły nowego projektu trzeba jeszcze poczekać, ale Paramount najwyraźniej wierzy, że twórcy Stranger Things są w stanie stworzyć kolejną wielką markę. Studio już teraz określa tajemniczy film mianem „wydarzenia”, które ma przyciągnąć widzów do kin jesienią 2028 roku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









