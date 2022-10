Netflix skasował kolejny serial. Anulowano prace w połowie produkcji

Producentami serialu są Greg Daniels (The Office) i Mike Judge (King of the Hill), a bohaterom swoich głosów mieli użyczyć Nicole Byer i Lauren Lapkus. Produkcja została zamówiona przez Netflixa w styczniu tego roli. Anulowanie Bad Crimes jest wynikiem odejścia Mike’a Moona, który pełnił funkcję szefa animacji dla dorosłych w Netflix. Moon ustąpił w lipcu, a niedługo później zastąpił go Billy Wee, który wcześniej był starszym wiceprezesem HBO Max ds. komedii i animacji.

Bad Crimes – o czym miał być serial?

Bad Crimes opisywane było jako czarna komedia proceduralna. Głównymi bohaterkami są Kara i Jennie, dwie agentki FBI, które podróżują po całym kraju, aby rozwiązać makabryczne zbrodnie, jednocześnie radząc sobie z przyjaźnią, ambicjami zawodowymi i jak największą liczbą mężczyzn napotykanych przypadkowo.