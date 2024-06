Netflix pokazał zwiastun animowanej przygody The Imaginary od japońskich mistrzów ze studia Ponoc

Film animowany The Imaginary, jest drugą produkcją fabularną, jaka wyszła spod skrzydeł Studio Ponoc, japońskiego studia, które w dużej mierze jest spadkobiercą Studia Ghibli . Film ten wyreżyserował jeden z kluczowych animatorów wielu filmów fabularnych Ghibli, w tym Porco Rosso i Spirited Away, który pracuje w Ponoc od czasów Mary and the Witch's Flower.

The Imaginary studia Ponoc ukazuje głębię człowieczeństwa i kreatywności oczami młodej Amandy i jej wyimaginowanego towarzysza, Rudgera. Ich fantastyczne przygody rozpoczynające się na jej strychu prowadzą ich do odkrycia magicznego świata stworzeń i miejsc, których nigdy wcześniej nie widziano. Niestety do ich świata wkracza złowroga siła, grożąca jego zniszczeniem.

Anime The Imaginary od japońskiego studia Ponoc na nowym zwiastunie

Film The Imaginary wyreżyserował uznany japoński animator/reżyser filmowy Yoshiyuki Momose, wcześniej reżyser segmentu Modest Heroes Samurai Eggu, filmu NiNoKuni i Tomorrow's Leaves; był także animatorem filmów Grave of the Fireflies Studia Ghibli, Porco Rosso, Spirited Away i Tales from Earthsea.

Scenariusz napisał producent Yoshiaki Nishimura, założyciel Studio Ponoc, a wcześniej autor Jutro's Leaves - na podstawie powieści A.F. Harrolda, zilustrowanej przez Emily Gravett. Nishimura jest również producentem filmu.