Spotify nie ma dobrych wieści dla anglojęzycznych wykonawców. Trendy się zmieniają

Coraz więcej globalnych hitów powstaje w innych językach, a artyści z różnych regionów świata zdobywają miliony słuchaczy.

Popularna platforma muzyczna Spotify udostępniła niedawno ciekawe dane. Wynika z nich, że anglojęzyczna muzyka może nie wieść już prymu na światowych listach przebojów. Coraz większą popularność zdobywają bowiem utwory nagrywane w innych językach. Artyści z różnych części świata coraz częściej przebijają się do globalnego mainstreamu. Spotify – nie tylko anglojęzyczni wykonawcy są popularni na platformie Jak informuje RMF24, powołując się na dane przedstawione w raporcie Spotify, współczesny rynek muzyczny staje się coraz bardziej różnorodny językowo i kulturowo. Choć angielski wciąż pozostaje dominującym językiem popkultury, rosnąca liczba słuchaczy chętnie sięga po muzykę powstającą poza tradycyjnymi centrami branży.

Najlepiej widać to na przykładzie globalnej listy Top 50 Spotify. W 2025 roku pojawiły się na niej utwory aż w 16 różnych językach. To ponad dwa razy więcej niż jeszcze pięć lat wcześniej, kiedy repertuar był znacznie bardziej jednorodny. Oprócz angielskiego coraz częściej pojawiają się tam m.in. hiszpański, koreański, portugalski, turecki, arabski czy indonezyjski.

GramTV przedstawia:

Najczęściej odtwarzanym artystą na świecie w 2025 roku został Bad Bunny, który tworzy wyłącznie w języku hiszpańskim. Z kolei Rosalía na swoim albumie Lux zdecydowała się wykorzystać aż 14 różnych języków, co dobrze pokazuje kierunek, w którym zmierza współczesna muzyka popularna. Wśród najpopularniejszych wykonawców pojawiają się dziś artyści z Korei Południowej, Ameryki Łacińskiej, Afryki czy Azji Południowo-Wschodniej. Zmieniają się również muzyczne trendy. Według danych Spotify najszybciej rozwijającym się stylem jest brazylijski funk, którego liczba słuchaczy wzrosła o 36 procent. Wysoką dynamikę wzrostu odnotowały także K-pop (31 proc.) oraz trap latino (29 proc.). Gatunki te generują dziś ogromne zainteresowanie i przynoszą branży setki milionów dolarów przychodów. Choć angielski wciąż dominuje – 14 z 20 najlepiej sprzedających się albumów 2025 roku było nagranych właśnie w tym języku – coraz wyraźniej widać, że globalny rynek muzyczny przestaje być zdominowany przez jedną kulturę. Raport pokazuje też skalę finansową tego zjawiska. W 2025 roku Spotify wypłaciło branży muzycznej rekordowe 11 miliardów dolarów tantiem. Co istotne, około połowa tej kwoty trafiła do niezależnych artystów i wytwórni, co potwierdza, że globalny sukces coraz częściej jest w zasięgu twórców spoza największych muzycznych rynków.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









